Мнение: К 2035 году знакомый нам мир серьёзно изменится

Русские сериалы можно использовать в качестве машины времени — они показывают, как мы с вами жили совсем ещё недавно. Публикую фрагмент, в котором Пётр описывает впечатления от сериала «Невский»:

…Первый сезон вышел в 2016, соответственно, съёмки велись в 2014-2016-ом. Огромное количество сцен на улицах Центрального и Петроградского района Петербурга. Вот что бросилось в глаза за пару десятков серий.

1. Автопарк. На улицах полно Лад «десяток» и они воспринимаются нормально. Ну почти. Бюджетные авто — небольшие Рено. Рено вообще в неописуемом количестве, на скрытую рекламу не похоже. Подчеркну — в первую очередь говорю не о машинах, связанных с сюжетом, а о естественных декорациях. Про отсутствие китайцев даже не упоминаю, конечно. Наверное, Грейт Волл где-то и попадается.

2. Стройки, пустыри. Как счастливый житель Крестовского острова всегда уважал прогулки по местным паркам, хорошо представляю ситуацию здесь за последние 25 лет. Вот что увидел и вспомнил: недостроенный стадион, полностью заброшенная зона вокруг объекта. Неоформленная набережная, которую оформили к чемпионату по футболу. Конкретно остров преобразился настолько, что я удивился, как мягко перемены стерлись из памяти.

3. Иностранные туристы в центре. Всё понятно, но опять же, быстро забылось, как это было.

4. Такси — это времена до того, как Яндекс захватил мир. Смотрится удивительно, хотя казалось бы — я ещё помню времена, когда рукой тормозил «бомбил».

5. Внешнее оформление заведений (рестораны, ночные клубы, магазины) — личное ощущение, что шагнули далеко вперед в плане дизайна. Однако эта сфера жизни не очень мне близка, могу и необъективным быть.

Полностью соглашусь с оценками Петра. Мир вокруг нас меняется невероятно быстро, но мы находимся в центре торнадо, поэтому не ощущаем перемен. Чтобы увидеть перемены, надо раздельно сравнить «до» и «после». Например, быть эмигрантом, у которого Россия застыла в памяти, как муха в стекле, на день отъезда, и который вернулся обратно через много лет, чтобы обнаружить Россию совершенно другой.

Уехавшие в нулевые бывают сильно удивлены, уехавшие в лихие девяностые — потрясены тем, как преобразилась Россия. Какой шок испытывают люди, уехавшие в 1989 году, и навестившие нас первый раз только сейчас, я и вообразить не могу.

Что касается внешнего вида русских городов, ставших за эти 10 лет богаче и ухоженней, всё понятно: это важно и интересно, но это предсказуемые и никуда не ведущие перемены. Ну, отремонтируют к 2035 году ещё какие-то фасады, выложат гранитной плиткой ещё несколько улиц, покрасят столько-то хрущёвок, облагородят столько-то уличных реклам.

С 2015 года, однако, были и технологические перемены, предсказать которые можно было бы разве что случайно.

1. Информационные гиганты полностью подчинили рынок такси.

2. Удалёнка из исключения стала нормой.

3. Курьеры с большими цветными коробами заполонили улицы.

4. Везде стоят кучки электронных самокатов.

Полагаю, что раз эти волны накрыли нас за прошедшие 10 лет, то и в следующие 10 лет, к 2035 году, мы увидим несколько внезапных, непредсказуемых технологических волн.

Из очевидного и давно ожидаемого — беспилотные такси на свободных улицах: основная масса горожан будет или ездить на общественном транспорте, или сидеть по домам. Мне грустно это признавать, так как я любил офисную жизнь, однако офлайновые офисы — это уже анахронизм. По мере смены поколений и естественной капиталистической конкуренции удалёнщиков будет становиться всё больше.

Может быть, пойдут в массы или луноходы-доставщики от Яндекса, или андроиды-бипеды, способные подниматься по лестницам на двух «ногах». Может быть, станут нормой полностью безлюдные супермаркеты. Может быть, доведут до ума чемоданы на колёсиках, послушно следующие за хозяином, куда бы он ни пошёл.

Наверняка мы увидим новые продвинутые виды рекламы и дорожной разметки.

Смартфоны эволюционируют: или в раскладушки, или в умные очки, или даже в нейрошунты (хотя последнее — вряд ли так быстро). Вообще, телефоны постоянно меняются, и я буду сильно удивлён, если нынешняя их форма — лопата с торчащей камерой — станет финальной.

Толстяки, вероятно, станут исчезающим видом, потому что ожирение будет лечиться таблетками на раз-два. Прекрасный пол станет ещё прекраснее, так как косметическая индустрия сделает несколько шагов вперёд.

Наконец, как показывает опыт, к 2035 году появится масса такого, что мне сейчас даже в голову не приходит. Грядущее немного пугает, однако появление самокатчиков и вейперов мы пережили без особых проблем. Надеюсь, сумеем пережить и технологические волны, которые будут накрывать цивилизацию в следующие 10 лет.