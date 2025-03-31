 

Фантастический 400-сильный Triumph Speed Triple RR полностью легален для городской езды

31.03.2025, 11:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Triumph Speed Triple с индексом RR, один из самых быстрых кафе-рейсеров в мире, был доработан британской мастерской Thornton Hundred до фантастического уровня производительности. Благодаря установке нагнетателя Rotrex C30 мощность двигателя увеличилась до 400 л.с., что превращает этот мотоцикл в настоящего монстра. Несмотря на столь агрессивные параметры, мотоцикл полностью легален для езды по дорогам общего пользования.

Thornton Hundred добились такой мощности, использовав в качестве топлива метанол и увеличив колесную базу на 180 мм. Для повышения производительности также были установлены титановая выхлопная система и использованы кованые детали двигателя.

Характеристики байка сопоставимы с Ninja H2R от Kawasaki, но Thornton Hundred RR имеет ряд преимуществ — он легален на обычных дорогах и располагает активной аэродинамикой, которая позволяет контролировать прижимную силу и использовать воздушные тормоза. Для понимания: Kawasaki Ninja H2R оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 300 л. с., который позволил ему ОДИН РАЗ разогнаться до 402 км/ч.

Стоимость Triumph Speed Triple RR составляет порядка 70 000 долларов, что отражает его высочайшее качество сборки, уникальность и исключительные характеристики.

Источник &#8212 Thornton Hundred


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Особая экономическая зона «Алабуга»: от беспилотников до спутников Юпитера

31.03 / Doom не смогли запустить на процессоре «Байкал»

31.03 / Искусственный интеллект научили предсказывать поведение атомов

31.03 / Кольцо всевластья: Ring Mouse позволит управлять гаджетами движением пальцев

31.03 / Жителей Подмосковья приглашают на “Экологические игры”

31.03 / Краснодарский охранник отразил масштабную кибератаку на сервера казачества с помощью зелёнки

31.03 / Анализ данных «Чандры» показал, как древняя сверхновая превратилась в черную дыру

31.03 / Таяние льдов на Марсе сформировало скрытые каналы и озера

31.03 / Компания Jetson готовит свой электролет Jetson One к серийному выпуску

31.03 / CNN: администрация Трампа продолжает использовать алгоритмы оценки разнообразия, оставшиеся от предшественников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика