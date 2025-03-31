Фантастический 400-сильный Triumph Speed Triple RR полностью легален для городской езды

Triumph Speed Triple с индексом RR, один из самых быстрых кафе-рейсеров в мире, был доработан британской мастерской Thornton Hundred до фантастического уровня производительности. Благодаря установке нагнетателя Rotrex C30 мощность двигателя увеличилась до 400 л.с., что превращает этот мотоцикл в настоящего монстра. Несмотря на столь агрессивные параметры, мотоцикл полностью легален для езды по дорогам общего пользования.

Thornton Hundred добились такой мощности, использовав в качестве топлива метанол и увеличив колесную базу на 180 мм. Для повышения производительности также были установлены титановая выхлопная система и использованы кованые детали двигателя.

Характеристики байка сопоставимы с Ninja H2R от Kawasaki, но Thornton Hundred RR имеет ряд преимуществ — он легален на обычных дорогах и располагает активной аэродинамикой, которая позволяет контролировать прижимную силу и использовать воздушные тормоза. Для понимания: Kawasaki Ninja H2R оснащен рядным четырехцилиндровым двигателем мощностью 300 л. с., который позволил ему ОДИН РАЗ разогнаться до 402 км/ч.

Стоимость Triumph Speed Triple RR составляет порядка 70 000 долларов, что отражает его высочайшее качество сборки, уникальность и исключительные характеристики.

Источник — Thornton Hundred