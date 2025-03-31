Рупор кремлевской пропаганды: Он давно знает, что Украина не может попасть в НАТО

Похоже, президент Зеленский не собирается подписывать соглашение о полезных ископаемых. Если он этого не сделает, его ждут большие-большие-большие проблемы.

Он даже сказал, что хочет попасть в НАТО в качестве условия. Он давно знает, что Украина не может попасть в НАТО. Если он захочет пересмотреть условия [сделки], это станет для него большой проблемой (с) Трамп

Попытки соскочить с сделки о передаче недр не встретили понимания в Вашингтоне.

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Источник: Colonel Cassad

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