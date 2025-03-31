Китайский зонд выгравирует на Луне лик Сталина, который будет виден с Земли

Китай объявил о планах выгравировать гигантский портрет Иосифа Сталина на поверхности Луны. По утверждениям чиновников, портрет будет виден с Земли невооружённым глазом.

Гравировку выполнят с помощью лазерного резака, установленного на борту зонда. По предварительным расчётам, портрет займёт около 10% видимой стороны Луны и включит в себя знаменитую трубку Сталина и его фирменный прищур. За счёт глубокого рельефа изображение будет хорошо видно даже днём.

Проект планируют завершить к 2030 году, чтобы приурочить его к столетию первого пятилетнего плана СССР.

– Мы уверены, что лунный лик Сталина станет символом единства социалистических народов и вдохновит новые поколения на великие свершения, – высказался глава Китайского космического агентства Ли Куньмин.

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