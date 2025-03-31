 

Продавщица из белорусского агрогородка получила квартиру в Минске за раскрытие покупателей тортов 25 марта

31.03.2025, 9:33, Разное
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Кассирша из агрогородка Прудок Ирина Василюк получила прописку в центре Минска «за гражданскую бдительность и ответственность».

Как утверждают в МВД, женщина смогла идентифицировать 13 лиц, купивших торты и другие праздничные товары в празднуемый белорусской оппозицией «День воли» – день провозглашения независимости БНР в 1918-м году.

Женщина признаётся, что «в политику она особо не лезет», но иногда все же включает по телевизору передачи Григория Азарёнка для лучшей информированности о событиях в мире. По мнению Василюк, понятный, доходчивый, простой для понимания сельским жителям язык, на котором говорит ведущий журналист страны, позволяет с лёгкостью разобраться в тайных пружинах мировой политики. Именно из передачи продавщица поняла, что 25 марта надо быть бдительным и внимательным при выявлении деструктивных элементов.

– Я заподозрила что-то неладное, когда большое количество людей стали покупать торты в рабочий день, в понедельник, в начало посевной, – рассказала Василюк на церемонии вручения ключей. – Когда в дополнение к тортам начали покупать пастилу неоднозначной расцветки, для меня всё уже было ясно – эти люди праздновали экстремистский праздник, направленный на реабилитацию нацизма и пересмотр итогов ВОВ. Естественно, я проинформировала сотрудников милициию

Опасения женщины подтвердились: после обыска в телефонах у указанных продавщицей лиц обнаружились подписки на деструктивные Telegram-каналы.

В качестве вознаграждения за «самоотверженное исполнение гражданского долга», женщине вручили 3-х комнатную квартиру в центре Минска. Однако с заселением Василюк всё же придется подождать: квартира опечатана на время следствия по уголовному делу предыдущего владельца.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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