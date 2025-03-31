Ученые нашли фрагменты легенд о Мерлине и короле Артуре 700-летней давности

Легенды о короле бриттов Артуре и рыцарях Круглого стола, или артуриана, — один из важнейших пластов европейской культуры. О деяниях короля и его окружении пели барды и рассказывали сказочники. Эти истории пересказывали на десятках языков, передавали из уст в уста, фиксировали на бумаге и переписывали. Часто рассказчики вносили в них изменения, дополняли своими деталями.

Многие исследователи считают, что первоисточником этих легенд была «История бриттов» валлийского хрониста Ненния, который жил в конце VIII — начале IX века. В средние века артуровские легенды переписывали монахи. Одним из ключевых текстов того времени стал цикл рыцарских романов анонимного автора «Ланселот-Грааль», или «Вульгата», написанный в XIII веке на старофранцузском — языке аристократии после нормандского завоевания Англии.

Продолжение цикла «Вульгата» — Suite Vulgate du Merlin. В этих произведениях рассказывается о подвигах волшебника Мерлина после коронации Артура. Истории о Мерлине были популярны в XIII-XIV веках, но до наших дней сохранилось меньше 40 экземпляров Suite Vulgate du Merlin. Каждый сохранившийся экземпляр уникален: переписчики добавляли свои детали, меняли имена героев или сюжетные повороты.

К XVI веку легенды перевели на английский, а оригиналы потеряли ценность. Бумага в то время стоила дорого, поэтому старые пергаменты часто использовали как материал для переплетов. Именно так произошло с некоторыми уникальными текстами Suite Vulgate du Merlin, которые долгое время оставались незамеченными.

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naked-science.ru

В 2019 году сотрудник библиотеки Кембриджского университета (Великобритания) изучал коллекцию документов поместья Хантингфилд в графстве Суффолк, переданную университету больше 50 лет назад. Его внимание привлекли странные буквы на корешке книги учета XVI века. При ближайшем рассмотрении оказалось, что под слоем кожи и клея скрывается текст на старофранцузском с крупными красными и синими инициалами — признак рукописей эпохи высокого Средневековья.

Ученые начали кропотливую работу. Пергамент использовали как переплет: его сложили, сшили и прикрепили к обложке из дерева, обшитой кожей. Прикосновение к артефакту грозило его уничтожением. Тогда разные команды исследователей объединились, чтобы применить цифровые технологии.

Им предстояло извлечь, восстановить и расшифровать текст, не повредив хрупкий пергамент. Для этого применили мультиспектральную съемку — технологию, которая использует ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Она «проявила» выцветшие чернила, невидимые глазу. Чтобы изучить слои пергамента, не разбирая книгу, исследователи подключили коллег с факультета зоологии. Их мощный рентгеновский сканер — который обычно применяют для изучения окаменелостей или скелетов, позволил «виртуально» проникнуть в слои пергамента и исследовать скрытую структуру переплета.

Это изображение было создано с помощью мультиспектральной съемки и обработано методом Minimal Noise Fraction для снижения шумов. Благодаря этому удалось обнаружить скрытые невооруженному глазу пометки на левой стороне, включая штамп «Huntingfield». Ученые полагают, что его добавили в XVI веке, когда старинную рукопись повторно использовали в качестве переплета для другой книги / © Cambridge University Library

Первоначально исследователи приняли фрагменты за историю о рыцаре Гавейне, но детальный анализ показал, что это часть Suite Vulgate du Merlin, созданная между 1275 и 1315 годами. Текст содержал два эпизода: победу христиан над саксами в битве при Камбенике (The Battle of Cambenic) и появление Мерлина на пиру в Камелоте в образе арфиста.

В первом эпизоде рассказывается о борьбе рыцаря Гавейна, его братьев и отца, короля Лота, с саксонскими королями-язычниками Додалисом, Мойдасом, Ориансеном и Брандалусом. Гавейн одерживает победу с помощью меча Экскалибура, коня Грингалета и сверхъестественной силы.

Во втором эпизоде речь идет о придворной сцене, разыгранной в праздник Успения Пресвятой Богородицы. Во время пира при дворе Артура появляется слепой арфист с белой собакой. Его музыка очаровывает Гвиневру и короля. Арфист просит разрешения нести королевский штандарт в битве — роль, равная смертному приговору. Артур соглашается. Позже придворные понимают, что арфист — переодевшийся Мерлин. Благодаря его магии штандарт превращается в огнедышащего дракона, сеющего хаос среди врагов.

Ученый Ирен Фабри-Теранчи держит редкую рукопись перед тем, как поместить ее в микротомограф в отделении зоологии / © Cambridge University Library

Об открытии говорится в пресс-релизе Кембриджского университета. На сайте учебного заведения в открытом доступе выложены оцифрованные эпизоды Suite Vulgate du Merlin. Фрагменты стали важной находкой для исследователей, изучающих артуриану. Они не только дополняют уже известные версии легенд, но и показывают, как в средние века переписывали и изменяли тексты. Ученые надеются, что изучение этих фрагментов прольет свет на эволюцию артуровских легенд.