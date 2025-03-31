Мнение: Действие переместилось в позднеельцинское казино

Итак, из дальних странствий возвратясь, я вернулся к родным пенатам и уже выложил в свой Бусти очередную главу своего романа Уровень стажера. На этот раз – события разворачиваются в Москве второй половины 1999 года, и главные герои сталкиваются в… казино (на тот момент казино в Москве вполне процветали). Завязываются первые пересечения – будущего пиарщика и разбитной девицы, происхождения из каких-то представителей “золотой молодежи”.

Переезд действия из столицы в Сибирь всё ближе!

Читаем в моем Бусти – boosty.to/sapojnik!