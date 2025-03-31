Личное: “Старалась в отношениях как могла”

Большая часть писем про отношения написаны людьми после расставания.

Для авторов, которые расстались, актуален только один разбор: как пережить расставание и как восстановиться (восстановить фигуру, очистить поле от хвостов, закрыть дыры, от мусора избавиться).

А для нас с вами, друзья-читатели, интересней другой разбор. Что в отношениях пошло не так, почему появился дисбаланс или дефолт, почему не сложилось.

И это два разных разбора. Авторам второй разбор, если и полезно читать, то спустя время, после того как они восстановятся. Потому что читая про свои прошлые шансы, авторы принимают их за актуальные и пытаются “поправить” то, что поправить нельзя, а можно лишь ухудшить ситуацию.

Вот такая дилемма.

takaoptimistka

Добрый день, уважаемая Эволюция. Много лет читаю Ваш блог, комментирую редко. Большое спасибо Вам за него. Пишу с другого аккаунта второе письмо, первое не попало на разбор. Надеюсь, это покажется более интересным, и заранее прошу прощения за длину.

Мне 43. Детей нет. Внешность обычная. Квартира досталась от родителей. Живу одна. С ресурсом работы перебои. Хорошее образование, есть престижный опыт, и он позволяет периодически устраиваться на приличные должности, или заключать выгодное партнерство, и зарабатывать любимым делом неплохие по рынку деньги. Но я регулярно «устаю» через год-два-три интенсивных нагрузок, не умею собрать себя или перестроить деятельность. В периоды «провала» могу долго перебиваться случайными заработками, очень скромными. Ресурс экономики не развит, за тучные годы не накопила ничего, кроме воспоминаний о путешествиях и маленькой машины.

Совсем недавно разошлись с парнем, с которым прожили 2 года. По его инициативе.

Б. Ему 47. Детей нет. Возглавляет свою компанию. Успешный малый бизнес. 2 квартиры. ОЗ намного круче моей. Занимается многими экстремальными видами спорта. И там тоже успешен.

Именно на этой теме и познакомились. Я мечтала попробовать. Он посветил в тему экстрима, развеял некоторые наивные иллюзии насчет того, сколько потребуется на такие хобби денег. Он стал моим проводником в эти миры. Для меня экстрим стал возможен, только благодаря ему. Одолжил своей инвентарь, купил мне костюмы. Сам со мной возился как инструктор, тратил свое время на курортах и брал для меня дорогих инструкторов, когда не мог помочь сам.

Через несколько месяцев после начала отношений позвал в дорогостоящую, очень крутую поездку мечты. Я платила там очень мало, наверное, 5-10%, и в основном, когда его не было рядом. Так же, потом, было и в других поездках, которых было еще очень много. Эта поездка была подарком, о котором я даже не мечтала. Я была очень счастлива, он вроде, говорил, что тоже очень рад: и мне, и тому, как мы похожи, как много общего мы находим. И вообще, что всё так удачно складывается. Мало спали, много катались, гуляли даже ночами. Было здорово, но ещё я сильно устала физически. Не привыкла так интенсивно учиться, очень старалась без кислых щей, поплакала прямо на тренировке и опять трудиться. Адреналина хватило на все. Б. часто вспоминал потом о том, как было хорошо.

Я очень восхищалась его силой, трудолюбием, упорством. Меня поражало, как в самых трудных ситуациях, за которые он боролся до конца, когда выяснилось, что уже ничего нельзя сделать – он вздыхал с минуту, а потом шел делать что-то полезное. Не расклеивался, не унывал, работал даже больным. Себя не жалел, но это восхищение об отсутствии жалости потом стало угасать из-за последних событий.

После этого курорта мы начали вместе жить у него. Вообще-то он звал меня съехаться, когда будет готова его новая квартира. Но ремонт затянулся и получилось, что я въехала к нему на старую квартиру, временно. Я звала его жить у меня, но его не устраивало.

Я была очень благодарна ему и рада переезду. Постаралась сразу взять на себя быт, насколько справлялась. Готовка, стирка, уборка. Вначале несколько месяцев он был рад, говорил, насколько больше у него остается времени на работу и вообще приятно от заботы. Мне же на двоих это, вроде бы, не сложно, но с непривычки и разные представления к 40 о том, что как должно.

(До этого момента у автора все хорошо было. Но бросается в глаза мезальянс по ОЗ, который можно было бы уменьшить, если бы автор все-таки взялась за работу. Но она не стала этого делать. Обратите внимание, вот здесь, если бы автор сказала себе “я должна во что бы то ни стало поднять свою финансовую и профессиональную ОЗ, иначе неминуемо начнется дисбаланс” это могло бы стать для нее стимулом, которого не было раньше)

Идеально не получалось. Со временим он стал недоволен, тем, что я готовлю – «мы набрали лишние килограммы». Что остаются мои вещи валяться где-то на видимых местах. Просила выделить мне больше полочек в его квартире, но соглашался, но выглядело это, будто под напрягом. Потом начал просить увозить какие-то вещи обратно к себе в квартиру, аргументируя, что сейчас же ты ими не пользуешься. (Действительно так, но это были вещи для работы, которую я старалась наладить и не оставляла надежды, что рабочий чемодан мне понадобятся под срочный заказ)

(Большой перекос финансовых вложений бытом очень сложно компенсировать, но это был обязательный минимум. Если в паре один не работает, и не болен и не с грудным младенцем, он должен взять на себя весь быт. Это дает шанс – избежать рост плюса на другой стороне. Она же, напротив, делала его быт более неудобным, чем когда он жил один. Еду готовила, не учитывая его потребностей, вещами загромождала и отказывалась увозить. Это невозможная ситуация: когда один в паре вкладывается за двоих, а второй наоборот, мешает. Так нельзя сохранить баланс)

Про мою работу: был только один крупный заказ за это время и несколько мелких. Специфика такова, что один заказ может кормить несколько моих месяцев, если без шика. Получилось так, что я откровенно забивала, считая удобство совместной жизни в приоритете, какие-то клиенты, срывались, где-то вкладывалась в ошибочную маркетинговую стратегию и теряла и деньги, и время Он, вроде, не настаивал вначале отношений, что я должна работать на постоянной работе. Говорил, что его позиция такая, если на женщине быт и дети – он готов их обеспечивать. (о детях чуть позже напишу).

Но и я не планировала повиснуть у него шее: я находила как оплатить из своих, если я ходила в магазин за продуктами или он отправлял меня купить что-то или подарки, мелкая бытовуха. Но когда мы были вместе платил он. Он даже старался мне помочь раскрутить бизнес, но что-то не сработало, что-то осталось на уровне обещаний. Я всегда была очень благодарна, даже когда не соглашалась с советами, была благодарна за желание помочь.

(Если, к примеру, она брала деньги на бизнес, а с советами не соглашалась, то это большой косяк. И благодарность тут не поможет. Понятно почему?)

Вероятно, мало. В какой-то момент он попросил меня помочь в его бизнесе: «все равно же ничего не делаешь» Было страшно осваивать смежную деятельность, но я была рада помочь и получаться стало неплохо. Но нагрузки было мало, а платить он предложил копейки, да и те забывал по полгода.

(Она была недовольна, что он мало платил. Хотя это была лишь малая часть компенсации за те деньги, которые он ей давал. То есть он был не должен ей зарплату, если заработанное ею было намного меньше, чем его вложения в нее. Понятно почему?)

Я очень старалась денег из него не тянуть сама. На нем и так была коммуналка, продуктов он покупал больше половины, несколько раз просто подарки. И все поездки по его выбору, а их было много, он брал мен с собой. Я же выкручивалась: подарочные деньги, кредитки, заначки, если чего-то не доставало привозила из моей квартиры. Но по большому чету всё рано была у него на содержании.

(Автор считает, что если она старалась и крутилась, то это компенсирует ее недовложения. На самом деле, конечно, нет. Вложения чужие своими переживаниями не компенсируешь)

Пару раз у меня бывали прямо срывы в последнее время, например, когда я просила его заплатить мне мою зп перед новым годом, не хватало на подарки, это после того, как напоминала несколько раз, вроде, ласково.

(Видите, она и деньги с него требовала. Почему автор в такие моменты забывала, что должна ему?)

Но в последние полгода ситуация обострилась, ему почти регулярно приходилось давать мне денег именно на мои просьбы, связанные с детьми:

(Здесь и далее автор будет называть “детьми” свои попытки забеременеть, считая, что это то же самое, как если бы он давал на содержание своего ребенка. Почему такой перекос в ее расчетах?)

Через несколько месяцев, как мы съехались, он сам начал разговор о ребенке: «Я бы хотел детей. А ты вообще детей то хочешь?» А я хотела очень Отягощенный анамнез, 42 года, постаралась объяснить, что ситуация не оптимистичная и консультировалась уже ранее с врачами, и возможно мне показано ЭКО. И что вообще, насчет детей у него больше шансов с более молодой кандидатурой. Он ответил, что он уже со мной, выбрал меня и давай пробовать и так и естественным путем. И если что, посмотрим, какие будут варианты.

(Это его вложение – предложение завести ребенка. И вложение и большие шаги навстречу. А он отвечает на это векторами косяка – предложением найти кого-то помоложе. Понятно, почему это вектор косяка? В каком случае это было бы в границах?)

Меня окрылило такое отношение и я, не поднимая ни вопросов свадьбы, ни каких-то других договоренностей, полетела по врачам оформлять всё по ОМС, чтобы не делать из этой темы ему еще одну финансовую обузу.

Много его денег уходило не только на путешествия, но и на ремонт новой квартиры, который затянулся. Вначале он так же приглашал меня принимать решения и помогать с ремонтом. Для меня было за счастье взять на себя часть нагрузки (хотя я старалась никак не разевать варежку на его недвижимость). Он предлагал что-то улучшать в дизайне, вместе выбирать материалы, помогать с наймом и контролем рабочих. Но со временем стало понятно, что все мои предложение ненужные, под разными благовидными предлогами. И даже если я пробовала открыто не соглашаться, он все равно делал по-своему, привозил и показывал готовый результат и говорил, «но правда же так лучше?» Я со временем стала понимать, это, действительно, его недвижимость. Все на его вкус, только будет ли там место мне?

(Интересно, как она могла “открыто не соглашаться”? Как ей вообще в голову приходило такое? Почему она ни в быту, ни даже здесь, не хочет учитывать его вкусы и взгляды, как считаете?)

Но в параллель я занималась ЭКО и это вытеснило большинство дел из моей головы, как срочный приоритет. Первая попытка прошла без успеха. Б. не участвовал, кроме как сдал 2 анализа в соседнем доме и вызвал мне такси после. А я ходила по врачам почти как на работу, через день-два. По ОМС это тягомотина, которую даже тошно описывать – досдай, не там записалась, справка должна быть распечатана не вдоль, а поперек, не хватает на квоту, проверь еще вот это и т.п. И в целом, там и правда хотели бы тебе помочь врачи, но в рамках системы, которой они сами подчиняются. Полгода на первую попытку. Нет успеха.

(Ей кажется, что она делает общее дело. Хотя вроде и понимает, что он может иметь ребенка с другой женщиной, моложе, безо всякого ЭКО. А вот она с другим и без ЭКО – нет. Но ей все равно кажется, что с ее стороны это большое вложение, несмотря на то, что ребенок так и не появится. В чем тут просчет? Объясняйте, почему автор неверно все видит, почему она просчитывается, как возникает искажение в оценке вложений)

И сразу на след день моя мама попадает в реанимацию. Я полностью там. Ночую под дверьми, когда немного стабилизировалась ситуация живу с родными, чтобы помочь. Прошу и Б. приезжать ко мне пожить, оттуда поработать, чтобы поддержать, благо условия позволяют. Он на словах соглашался, потом под благовидным рабочим предлогом уезжал к себе, я понимала, ему от себя работать привычнее, и он не возвращался до выходных. А все выходные лета у нас были заранее распланированы поездками. И тут уже я не хотела его обламывать и кормить кислыми щами, крутилась, кто посидит вместо меня, чтобы не отменять с ним поездки.

(Она почему-то считает, что он должен жить с ее родственниками, не довольна, что ему там сложно работать. Здесь он как бы ей остается должен. А когда он везет ее в поездку, то это опять ее ему вложение, а не его. То есть с какой стороны ни глянь, все время она перевкладывается, а он остается должен. Конечно, такой ее взгляд на их отношения очень быстро стал его огорчать и раздражать, фигура ее стала холодной, он стал воспринимать ее как эгоистку, все время тянущую одеяло на себя)

Я и правда всё это очень люблю, хотела немного отвлечься, но переоценила свои силы настолько, что в середине какого-то очередного хедлайнерского фестиваля меня рвало в кустах от усталости, вместо получения удовольствия. Мы начали регулярно ругаться, то в дороге, потому что я долго собираюсь и не соблюдаю оговоренное время, то по другим поводам. Все большей я становилась обузой, а не веселой компашкой.

(Она презрительно называет это “компашкой”, как будто возя ее на отдых за свои деньги, он не должен был рассчитывать на хорошую компанию. И здесь он снова ей должен за ее усталость и рвоту, как вы видите. Хотя если мы вернемся в начало, там она тоже рыдала от усталости, лезла из кожи, но выглядела счастливой. И скорее всего он влюбился в нее тогда, в начале, когда увидел в ней настоящего партнера, который смог разделить его страсть к экстриму. Этого он не находил в других женщинах скорее всего)

К осени я подняла разговор, что может не надо детей, он не так заинтересован, чтобы участвовать, я не уверена, что потяну одна, если вдруг что. Он ответил, что это такая моя работа, что он свою выполняет, а я должна свою женскую выполнять. Сама. И что надо продолжать пытаться.

(Судя по его ответу, он воспринял ее жалобу как обвинение, что он не помогает. А она пытается в письме сделать вид, что он требовал у нее ребенка, а не просто был согласен на ребенка, но не хотел помогать)

И я продолжила. Мотаться в клиники приходилось каждый раз далеко за 2 часа от его места жительства. К новому году мне экстренно назначили операцию «на всякий случай, чтобы проверить». Я звонила много рыдала, просила съездить со мной послушать, что предлагают врачи, принять участие в решениях. У него была работа. Но на операцию он денег дал, был риск попасть на еще большую сумму, если не использовать квоту от государства. В больницу уже не приехал – далеко. И болела, и приходила в себя я уже каждый раз в своей квартире. Такси уже тоже не вызывал. Мотивировал это тем, что каждый раз перед врачами находился какой-то малозначительный повод для ссоры – чемоданы не разобрала, вещи на полке на видном месте бросила. Этим я его обидела, поэтому странно ждать после ругани поддержки. Я зацепилась за идею, что это моя работа и что если я хочу ребенка, то мне и надо самой справляться с этим как с работой, и если я могу после наркоза сесть за руль и доехать домой, значит могу, не смогла бы – не села. Жалела себя, конечно, но считала, что ребенок – это моя ответственность прежде всего, а если он хочет в чем-то помогать – это помощь, а не обязанность. Мне казалось, я прочитала это у Вас. Он давал деньги на лекарства, когда мои заканчивались.

(Она и меня обвиняет тут, не только его. И опять называет ребенком свои попытки сделать ЭКО. Хотя если отвлечься от ее путаницы, по его отношению к ней в этот момент очевидно, что он крайне недоволен ею и считает, что она тянет с него слишком много. Отношения уже заканчиваются или закончились как таковые. А она продолжала ЭКО в надежде, что если появится ребенок, эти отношения получат шанс)

Потом на новогодние праздники все врачи закрылись, мы еще раз поехали отдыхать. С его стороны были разговоры, что уже все у нас плохо, что повторяется его история с бывшей, но давай все же поедем отдохнуть и попробуем наладить отношения.

(Ему так понравилось с ней отдыхать когда-то и вообще отдых для него значит так много, что он пытается дать отношениям шанс, хотя честно говорит, что это скорее всего финал)

Я старалась его раздражать поменьше. Побольше давать ему отдохнуть без меня, чтобы он строил свои планы, как он хотел. Но он все же звал меня с собой, и злился на несобранность.

(Он всегда злится на несобранность ее и медлительность, а она вместо того, чтобы быть собранней, “помогает” ему по своему, не хочет с ним ходить. Хотя он только для того и привез ее и вообще только для того и живет с ней, чтобы иметь партнершу для хобби своего. Почему она все делает наоборот?)

В этой поездке тоже было много хорошего. Как в прочем и в остальной нашей совместной жизни. Он приносил вкусности сюрпризом, мы учились новому хобби вместе, он поддерживал мои занятия танцами. Я училась у него постоянно, как он разбирается в современных технологиях и ни минуты не тратит впустую, даже развлекательный контент – научный. Каждый день он бегал 10 км перед работой. И все э о было так восхитительно. Не знала, что такие бывают жывае люди. А не в рассказах инфоциган. Не только бытовуха и мрачняк были.

Но в целом мы продолжали ругаться, после он начал меня упрекать в том, что я не работаю, ведь не целыми же днями я по врачам, и вообще мне надо как-то реализовываться, подмечал, если я сижу дома без дела. Когда я спрашивала, как он видит время возможного декрета – отвечал, что предлагал поддерживать только, если будет ребенок, а его нет.

К моменту, когда я прорвалась на назначение второго эко, я сильно заболела гриппом. Подцепила, когда была у родных и опять осталась болеть в своей квартире, и чтобы не заразить его, и чтобы немного отдохнуть – меня врачи постоянно упрекали, что я в стрессе и шансы на успешное зачатие уменьшаются. Скоро он должен был уезжать на заранее запланированный отдых обучение. Мы уже обсудили, что я туда с ним не поеду, хоть это и курорт, чтобы ему не мешать. Но проблема выходила в том, что дата предполагаемого зачатия может совпасть с тем днем, когда ему надо улетать. Я очень расстроилась плакала, щипцевала, чтобы он решил, что ему важнее. В день перед подписанием бумаг, когда он должен был явиться в больницу обязательно, у него была конференция с коллегами, которая переросла в корпоратив. Он много звонил мне в 3 ночи, пьяный требовал разобраться, я попросила его подумать и решить приедет ли он утром к больнице, и если нет, то можно еще всё откатить назад – мне не начнут колоть гормоны. ЭКО можно будет отменить. Он все же приехал, в ужасном состоянии, долго стояли у дверей больницы, я решила, что выдержу все, что он скажет и буду молчать. Но в итоге сказал пошли. Там бегом, скомкано и каким-то чудом меня все же взяли в протокол, дальше он поехал по своим делам, я по своим. Вечером он мне сам предложил остаться у меня одной и потом так и повелось, пока я колола гормоны, периодически звонил, я просила приехать, хотя бы ночевать со мной, его опять во мне не устраивало, что я не готова провести 4 часа в дороге, чтобы с ним ночевать, если я так этого хочу. Я внутри себя «уперлась рогом», что мне обязательно надо довести эко до конца, что мне нельзя нервничать и участвовать в разборках, чтобы не рисковать, что опять не получится.

На эти дни пришелся мой день рождения, я не рискнула разговаривать по телефону, он написал, предложил мне в подарок оплатить психотерапевта.

(У них совсем уже ужасные отношения. Она рыдает, они ссорятся, она даже в свой День рождения не хочет поговорить с ним по телефону)

На следующий день позвонил сказать, что со мной расходится, что ребенок со мной ему не нужен ни на каких условиях. Что я его очень обидела тем, что не захотела его принять пьяного в 3 часа ночи перед врачом, что после поехала по своим делам и не захотела его позвать с собой. (Я ехала работать ) И вообще много чего.

(Она считает, что ее отказы ему – в границах. А на самом деле это целая серия косяков. Опишете?)

А я уже в протоколе ЭКО по полной. Спросил, что будем делать. Я сказала, что я за рулем, могу приехать забрать свои вещи из его квартиры. Он был рад, что так быстро сегодня. Когда я подъехала – он уже частично собрал мои вещи. Я постаралась максимально быстро и молча собрать оставшееся и перекидать в машину. Уехала.

Дальше без подробностей плод не прижился, ребенка мне выносить не удалось. Врачи сказали, что почти 100% это был мой последний шанс.

А пару дней назад я случайно в чужом инстаграме увидела, что в поездку он поехал с девушкой из нашей общей компании. Я подозревала, что она ему нравилась. Она посмелее меня в спорте, помоложе, привлекательный инстаграм, разбирается в гаджетах, как и он.

Наконец, итого: Я старалась в этих отношениях, как могла. Срывалась только по причине очень сильной усталости. Настраивала себя, что я никуда не уйду. Раньше я себя оценивала, как типичную ослиную шкуру, боялась повторения сценария, где я «золушка на понтах» убегаю, а за мной никто не гонится. Когда я его выбирала, мне показалось, что этот мужчина надежный, не похожий ни на одного из тех, с кем я стоила отношения. Я раньше от таких отказывалась.

(Она считает, что такие как герой ей раньше часто предлагали отношения, а она отказывалась. Здесь же снизошла и вот такое… Почему она считает его ОЗ ниже своей?)

Превратилась в слепую победительницу и, видимо, немного в лошадь в короне.

(Победительница – может быть. Но где лошадь в короне? Она считает, что ее ЭКО – это тащить мужчину на спине? Почему?)

Я думаю, что в 43 мне уже нет смысла пытаться построить отношения с мужчиной и вкладываться в этот ресурс. Лошадь сдохла – слезь.

(Пожалуй, я не буду уговаривать автора. Другие женщины, я надеюсь, помнят, что “любви все возрасты покорны”, мужа или партнера можно найти и в 70, и даже в 80, если сложится)

Со студенческой скамьи я вынашивала идею усыновить ребенка. Мне казалось, только так можно детям помочь. Но в моем идеальном плане в голове на жизнь , были еще и свои дети и усыновленные и полная семья.

(Герой письма уж точно не виноват, что она не успела родить нескольких)

Но ни одному мужчине, с кем я встречалась идея усыновления не была слишком близка.

(Она хотела выйти замуж и родить, а потом еще усыновить, но почему-то начинала агитацию именно с усыновления. Как думаете, почему?)

Школу приемных родителей я прошла ещё до того, как встретила Б, необходимые документы знаю. Кстати, этим меня ещё подкупил Б., когда согласился, что такой вариант можно рассмотреть, потом. Я думаю, настало потом, лично моё.

Вижу основной задачей сейчас трудоустроиться на постоянную работу. Не получилось с бизнесом, как я планировала, где я хотя бы смогу самостоятельно регулировать нагрузку параллельно с ребенком. На такое уже времени нет.

Пожалуйста, могу я попросить Вас оценить мои перспективы? Исходя из неадекватности моих предыдущих действий, мои решения и перспективы в целом на жизнь.

(Перспективы на жизнь нормальные. Надо устроиться на работу. Вопрос с усыновлением ребенка лучше немного отложить, для него должна быть материальная база. Что касается хороших отношений с новым мужчиной, они конечно возможны. Как до усыновления, так и после. Но нужно ориентироваться на мужчин с равной ОЗ, иметь нормальный постоянный доход и соблюдать правило равных вложений)

Спасибо Вам большое заранее Эволюция и комментаторы.