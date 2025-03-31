Мнение: Сбой в Бусти

Сильный сбой в Бусти – невозможно войти в свой аккаунт, он же свой блог. Перестала работать авторизация по телефону. Черт знает что. Полное ощущение, что кто-то специально ломает все соцсети одну за другой. Кошмар. Починят ли? Говорили, правда, что это всё подарки Роскомнадзора – он в своем цензорском раже просто рушит весь Рунет. Сейчас у меня, кстати, еще и ЖЖ на компе вдруг взял и сам разлогинился.