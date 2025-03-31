Мнение: Люди устали от саморекламы, покупки наугад и почему западным брендам будет сложно вернуться

1. Традиционная реклама в духе «Покупайте наш целебный препарат Биол-Ласлей!» работает всё хуже. Монстры вроде исполина бытовых товаров Юнилевер переключаются на покупку отзывов. Более конкретно, корпорация уже заключает договоры с 20 тысяч блогеров в Индии — в каждом околотке у неё должен быть теперь свой микроинфлюенсер. Кирилл Стрельников пишет, что добавление хороших отзывов может увеличить продажи с сайтов в 2-4 раза (ссылка).

К сожалению, наши маркетплейсы особо не заботятся о проверке отзывов. К примеру, некоторые компании дают подарки за отзывы от покупателей, чем сильно завышают себе статистику. И наоборот — несколькими очевидно ложными отзывами злодеи могут иногда утопить аккаунт честного продавца, в некоторых случаях даже подвести его под бан.

2. В теории проблему решили бы честные блогеры-обзорщики, которые проверяли бы товары за нас, а потом рекомендовали — вот эту фирму берём, вот эту — обходим стороной. Однако на практике так не получается: во-первых, их тоже совращают взятками, а во-вторых, их слишком мало, чтобы составить надёжную карту репутации производителей. Производителей десятки тысяч, разновидностей товаров миллионы, а блогеров значительно меньше.

К примеру, есть хороший сайт с тестами ламп, который ведёт блогер из нашего Живого Журнала, Алексей Надёжин (ссылка). Казалось бы, всё просто: зашёл на сайт, выбрал хорошую лампочку из огромного массива протестированных, купил.

Но нет, так не выходит. Потому что на сайте, допустим, модель лампочки Яркоглаз Х1, и с ней в 2024 году было всё хорошо, но в продаже её уже нет. В продаже есть новая модель Яркоглаз Х2, покупка которой превращается в лотерею, потому что новая модель может оказаться совсем негодной.

Приходится покупать наугад и постоянно промахиваться, так как нынешняя система продажи товара, через розничные сети и маркетплейсы, принуждает производителей чрезмерно экономить на качестве, но не наказывает их потерей репутации за бракованный товар.

Полагаю, проблема нерешаема принципиально. С одной стороны, у нас резко ускорившийся технический прогресс, который каждый год создаёт новые товары, новые способы их рекламы и распределения. Сейчас вот, к примеру, к рекламе начинают подключать нейросети, которые могут втираться в доверие индивидуально — на маленьких форумах и в онлайн играх — после чего рекламировать условный шампунь как бы невзначай. А с другой стороны у нас пёстрое сборище депутатов, работающих по неповоротливому древнеримскому принципу, которые принимают решения столь медленно, что до сих пор не могут побороть даже элементарный телефонный спам.

Когда-нибудь, конечно, они справятся и с телефонным спамом, я уверен. Да вот только за это время технический прогресс уйдёт далеко вперёд, и мы с вами будем уже лежать в киберпанковских ваннах со льдом, беспокоясь о том, как бы хищные хакеры не оплавили нам нейроинтерфейс.

3. В феврале, на фоне оттепели в наших отношениях с США, российские владельцы торговых центров предложили западным брендам вернуться в Россию. Мы с Кримсональтером обсуждали это тогда в Клубе Зелёной Свиньи (ссылка).

Сейчас ожидаемо начинаются разговоры о цене обратного билета. Лучшие площади в торговых центрах уже заняты отечественными компаниями, договоры аренды заключены на 5-10 лет. Изыскать хорошие места возможно, но за них придётся серьёзно переплатить (ссылка).

Кроме того, уходили западные бренды плохо, некрасиво. Это значит, что пускать в Россию их будут на заведомо менее выгодных условиях, чем условных китайцев или турок, например.