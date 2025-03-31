Мнение «аналитика»: О ревнителе веры… Добро пожаловать в Москвабад?
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Такого вы, наверное, ещё не видели.
Споров нет, все уже давно привыкли, что по главным исламским праздникам москвичам лучше не появляться на проспекте Мира и в Отрадном. И в парках лучше не гулять.
Но в этом году — мама дорогая!
Что сотворили ранняя весна и хорошая погода?
Ураза-байрам в столице.
Чтобы понятен был масштаб.
Всё пространство вокруг Московской соборной мечети в этом году было заполнено правоверными со всех концов света. Не только площадь перед спорткомплексом «Олимпийский», но и все прилегающие улицы — и Дурова (см. заглавное фото), и Щепкина, и Гиляровского.
И мы ведь знаем, благодаря кому это стало возможным…
Надежда мусульман России будет доволен.
А что до москвичей — кто их спросит?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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