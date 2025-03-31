Мнение «аналитика»: О ревнителе веры… Добро пожаловать в Москвабад?



Такого вы, наверное, ещё не видели.

Споров нет, все уже давно привыкли, что по главным исламским праздникам москвичам лучше не появляться на проспекте Мира и в Отрадном. И в парках лучше не гулять.

Но в этом году — мама дорогая!

Что сотворили ранняя весна и хорошая погода?

Ураза-байрам в столице.

Чтобы понятен был масштаб.

Всё пространство вокруг Московской соборной мечети в этом году было заполнено правоверными со всех концов света. Не только площадь перед спорткомплексом «Олимпийский», но и все прилегающие улицы — и Дурова (см. заглавное фото), и Щепкина, и Гиляровского.

И мы ведь знаем, благодаря кому это стало возможным…

Надежда мусульман России будет доволен.

А что до москвичей — кто их спросит?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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