 

Мнение «аналитика»: О ревнителе веры… Добро пожаловать в Москвабад?

31.03.2025, 1:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Такого вы, наверное, ещё не видели.

Споров нет, все уже давно привыкли, что по главным исламским праздникам москвичам лучше не появляться на проспекте Мира и в Отрадном. И в парках лучше не гулять.

Но в этом году — мама дорогая!

Что сотворили ранняя весна и хорошая погода?

Ураза-байрам в столице.

Чтобы понятен был масштаб.

Всё пространство вокруг Московской соборной мечети в этом году было заполнено правоверными со всех концов света. Не только площадь перед спорткомплексом «Олимпийский», но и все прилегающие улицы — и Дурова (см. заглавное фото), и Щепкина, и Гиляровского.

И мы ведь знаем, благодаря кому это стало возможным…

Надежда мусульман России будет доволен.

А что до москвичей — кто их спросит?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Особая экономическая зона «Алабуга»: от беспилотников до спутников Юпитера

31.03 / Doom не смогли запустить на процессоре «Байкал»

31.03 / Искусственный интеллект научили предсказывать поведение атомов

31.03 / Кольцо всевластья: Ring Mouse позволит управлять гаджетами движением пальцев

31.03 / Жителей Подмосковья приглашают на “Экологические игры”

31.03 / Краснодарский охранник отразил масштабную кибератаку на сервера казачества с помощью зелёнки

31.03 / Анализ данных «Чандры» показал, как древняя сверхновая превратилась в черную дыру

31.03 / Таяние льдов на Марсе сформировало скрытые каналы и озера

31.03 / Компания Jetson готовит свой электролет Jetson One к серийному выпуску

31.03 / CNN: администрация Трампа продолжает использовать алгоритмы оценки разнообразия, оставшиеся от предшественников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика