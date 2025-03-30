Рупор кремлевской пропаганды: США наращивают корабельную группировку у Гренландиии

После политических визитов Вэнса и Ко в Гранлендию, США актуализируют и военное давление собирая корабельную группировку для действий у берегов Гренландии.

Трамп еще раз подчеркнул, что собирается включить Гренландию в состав США, желательно мирным путем, но при необходимости, есть и другие варианты.

Бряцанье оружием у берегов Гренландии, это в том числе и вариант ответа Европе и Дании, которые вещают, что будут защищать Гренландию от США.

Разумеется, если США захотят, они достаточно легко займут остров и оккупируют немногочисленные населенные пункты и объекты Гренландии.

Без внешнего вмешательства, для обеспечения операции с головой хватит одной АУГ + нескольких батальонов морской пехоты.

Но пока что Трамп хочет заполучить Гренландию совсем уж без усилий. Чтобы остров вернулся в родную гавань, надо постараться получше.

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Источник: Colonel Cassad

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