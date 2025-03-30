 

Рупор кремлевской пропаганды: США наращивают корабельную группировку у Гренландиии

30.03.2025, 21:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

После политических визитов Вэнса и Ко в Гранлендию, США актуализируют и военное давление собирая корабельную группировку для действий у берегов Гренландии.
Трамп еще раз подчеркнул, что собирается включить Гренландию в состав США, желательно мирным путем, но при необходимости, есть и другие варианты.
Бряцанье оружием у берегов Гренландии, это в том числе и вариант ответа Европе и Дании, которые вещают, что будут защищать Гренландию от США.
Разумеется, если США захотят, они достаточно легко займут остров и оккупируют немногочисленные населенные пункты и объекты Гренландии.
Без внешнего вмешательства, для обеспечения операции с головой хватит одной АУГ + нескольких батальонов морской пехоты.
Но пока что Трамп хочет заполучить Гренландию совсем уж без усилий. Чтобы остров вернулся в родную гавань, надо постараться получше.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Особая экономическая зона «Алабуга»: от беспилотников до спутников Юпитера

31.03 / Doom не смогли запустить на процессоре «Байкал»

31.03 / Искусственный интеллект научили предсказывать поведение атомов

31.03 / Кольцо всевластья: Ring Mouse позволит управлять гаджетами движением пальцев

31.03 / Жителей Подмосковья приглашают на “Экологические игры”

31.03 / Краснодарский охранник отразил масштабную кибератаку на сервера казачества с помощью зелёнки

31.03 / Анализ данных «Чандры» показал, как древняя сверхновая превратилась в черную дыру

31.03 / Таяние льдов на Марсе сформировало скрытые каналы и озера

31.03 / Компания Jetson готовит свой электролет Jetson One к серийному выпуску

31.03 / CNN: администрация Трампа продолжает использовать алгоритмы оценки разнообразия, оставшиеся от предшественников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика