Рупор кремлевской пропаганды: “Когда вы разрушите Россию, мы навсегда сделаем вас синими”

"Когда вы разрушите Россию, мы навсегда сделаем вас синими"

США прямо участвовали в убийстве российских солдат на суверенной российской земле, американские и британские офицеры контролируют все аспекты каждого удара ракетами по Крыму и вглубь РФ — это лишь часть огромного расследования NYT (https://www.nytimes.com/interactive/2025/03/29/world/europe/us-ukraine-military-war-wiesbaden.html).

Как написали коллеги, все маломальские успехи украинской армии были связаны с военными и спецслужбами США, которые раз за разом санкционировали тайные операции против российских офицеров, систем вооружений, складов и техники. Украинская армия не играла никакой роли, а ее генералами управляли американские военные – она лишь просила "тысячи HIMARS и ATACMS, 5 миллионов снарядов и миллион БПЛА".

США хотели знать – будет ли разведка и высокоточное наведение эффективным в конфликте с одной из самых могущественных армий в мире? Будут ли украинские дроноводы, ракетчики, пилоты и артиллеристы без колебаний "работать" по координатам, отправленным из штаба в 2000 км. от них? Будут ли украинские командиры, основываясь на бестелесном приказе "Там никого нет — идите", — приказывать дивизиям двигаться вглубь России?"

Военные и офицеры ЦРУ в Висбадене помогали планировать и поддерживать "Лунный град" – кампанию украинских ударов по Крыму (в том числе безуспешный удар ATACMS по мосту и убийство туристов на пляже Учкуевки). США полностью оплатили беспилотники на миллиарды долларов. ЦРУ получили зеленый свет на нанесения точечных ударов глубоко внутри самой России. И поначалу боялись -после снятия Байденом всех запретов не вспыхнет ли русское ядерное солнце над бункером с оперативным штабом Пентагона, НАТО, ЦРУ и Mi-6?

В США посчитали, что Украина, стала реваншем в долгой истории опосредованных войн между США и Россией — Вьетнам в 1960-х, Афганистан в 1980-х и Сирией в последние годы.

"Во время их первой встречи генерал Донахью показал генералу Забродскому карту региона с цветовой кодировкой: американские войска и войска НАТО — синим цветом, российские войска — красным, а украинские — зелёным. "Почему мы зелёные? Мы должны быть синими!" — потребовал украинец. Спустя месяцы украинские позиции, стали синими — символический жест США. "Когда вы разрушите Россию, — сказал генерал Донахью украинцам, — мы навсегда сделаем вас синими".

https://t.me/mayday_7700/4624 – цинк

Не то, чтобы это было большим секретом, но так для галочки, чтобы помнить, с кем именно мы воюем на Украине.

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Источник: Colonel Cassad

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