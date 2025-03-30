Мнение «аналитика»: Об ужасах «братской» оккупации… Как они там только выжили?

До этого рокового дня они даже не подозревали, что «большой брат» и одновременно сосед решится на такое страшное вероломство. Тем более, что был же писаный договор и слово «ненападение» в нём. А кроме того, младших обижать вообще нехорошо, верно?

Иллюзии развеялись одним ранним недобрым утром, когда в небе появились «братские» бомбардировщики и на землю посыпались «братские» бомбы. Тут уж вся страна всколыхнулась и поднялась против захватчиков. Но… сопротивление продолжалось… ровно полтора часа. За это время сопротивляющиеся убили двух и ранили 10 «оккупантов».

После этого вся Дания незамедлительно капитулировала по приказу своего короля 9 апреля 1940 года. И начала героически претерпевать ужасы оккупации от некогда «братской» Германии.

Немцы сразу начали люто зверствовать. Уже 10 апреля они разогнали старое правительство и приказали создать новое — «национального единства». Туда… вошли представители всех партий, кроме коммунистов. Впрочем, их и раньше в датском правительстве не было.

В остальном все остались на своих местах — король, парламент, местные администрации, военные чины. Даже профсоюзы продолжили свою работу и строго следили за тем, чтобы на датских предприятиях, которые стали выпускать оружие, боеприпасы и запчасти для нужд Вермахта, соблюдались нормы безопасности производства. Кроме того, «оккупанты» открыли для датских безработных свой рынок труда, и 25 тыс. датчан подались в Северный Рейн-Вестфалию и Саксонию рубать уголёк для Третьего Рейха. За деньги, да.

Но датчане всё равно были страшно недовольны. Потому что немцы принудительно установили невыгодный курс датской кроны по отношению к немецкой марке — 208 к 100. Это вызвало инфляцию и рост налогов.

Возмущение было столь сильным, что датчане стали немедленно создавать своё Движение Сопротивления. Со всей датской основательностью. С вопросами «Быть или не быть?», «Что значит человек?» и прочими терзаниями Гамлета. Оккупация тем временем шла ни шатко, ни валко, а датское Сопротивление всё создавалось и создавалось. Лишь 18 августа 1943 года – через 3,5 года после оккупации Дании — дело дошло до первой горячей акции. Немецким военным патрулём был застрелен боец Сопротивления Нильс Эрик Вангстед, а его напарник, коммунист Пол Эдвин Серенсен был схвачен и казнён. После этого вся борьба с оккупантам ограничилась печатанием листовок с призывами сопротивляться дальше. Только после высадки союзников в Нормандии датчане осмелели.

Дошло до того, что одна из ячеек датского Сопротивления (всего за пять лет в ней побывало около 300 человек) атаковала военный склад и захватила некоторое количество винтовок. В ответ на это немцы ввели в Копенгагене комендантский час с 20:00 до 5:00. Датские рабочие, клепавшие оружие для Вермахта, страшно возмутились такой суровости, отнявшей у них возможность полноценно ухаживать за своими огородами. «Если вы не даёте нам время для садовых работ вечером, мы будем вынуждены делать их днём», — отважно заявили они. И ушли с работы на четыре часа в обед. После чего вернулись на рабочие места и продолжили тачать снаряды. Снова покинули цеха сопротивленцы уже в 22:00, всей толпой повалив по домам в комендантский час. Арестовать их никто не решился.

Так продолжалось шесть дней. После чего комендантский час был отменён и патрули ушли с улиц. А датский «Комитет Свободы» объявил о победе и… отменил забастовку. По радио его руководители призвали всех возобновить работу в обычном режиме. Производство для нужд Вермахта вернулось в обычную колею. Такой вот массовый героизм, вошедший в историю как «Народная забастовка» 1944 года в Копенгагене.

Всего, за пять лет жестокой «оккупации» был убит 861 участник датского Сопротивления. Также погибли около 100 датчан, сражавшихся у союзников — в основном, в британском Королевском флоте.

Ну и как вишенка на торте. После нападения Рейха на #СССР датское правительство с согласия короля… объявило набор в добровольческий корпус «Freikorps Danmark». При этом было установлено, что офицерам и солдатам Королевской датской армии, пожелавшим присоединиться к добровольцам, будет предоставлен отпуск и разрешено сохранить свои звания. За первый месяц в него вступило 480 человек, затем ещё столько же, и к осени 1941 года он насчитывал уже 1164 человека. В мае 1942 года Freikorps был отправлен на Восточный фронт и придан дивизии СС «Мёртвая голова». Там корпус «показал себя надежным и боеспособным формированием», отмечают историки. Он участвовал в битвах под Новгородом, под Нарвой и под Берлином. По оценкам Dansk Militærhistorie, 3900 датчан отдали свои жизни на немецкой военной службе. Сами сравните это с числом погибших «сопротивленцев».

Теперь понятно, почему Дания — одна из наиболее «ястребиных» стран #ЕС в отношении России?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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