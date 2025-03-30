 

“Фонд Хинд Раджаб” подал в Германии иск против израильского командира танка

30.03.2025, 20:20, Новости дня
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Пропалестинская неправительственная организация “Фонд Хинд Раджаб” (HRF) сообщила о подаче в Германии иска против израильского военнослужащего, также обладающего гражданством ФРГ.

“Он командовал танком в 188 бригаде и был причастен к серьезным военным преступлениям, совершенным в ходе израильской операции в Газе”, – говорится в заявлении фонда. Также сообщается, что германским властям представлены свидетельства против фигуранта дела. Часть фотоматериалов была опубликована самим офицером

За последние месяцы организация подала десятки исков против израильских военнослужащих, а также представила в Международный уголовный суд материалы, которые, по ее утверждению, инкриминируют израильских солдат в военных преступлениях.


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