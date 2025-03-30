Мнение: Неубиваемые аккумуляторы, интернет на федеральных трассах и короткие полки в вагонах РЖД

1. На «Сделано у нас» пишут, что в Москве разработали самые мощные автомобильные аккумуляторы в мире, которые к тому же имеют сверхдолгий срок службы – до 30 лет (ссылка). Производитель русский, но с названием на латинице, Visso. Аккумуляторы на основе титана лития, с огромными пусковыми токами и с ресурсом в 25-30 лет работы.

Как полагаете, коллеги, надо брать? Это действительно мощная неубиваемая штука, или это всё рекламные обещания, а на практике обычному автомобилисту лучше пока что не отлепляться от стандартной Варты, например?

2. В России покроют скоростным интернетом федеральные автодороги, управиться обещают за 6 лет, к 2031 году. На оснащение интернетом железных дорог денег пока нет (ссылка).

Ну, точнее, деньги-то есть, нет желания. Операторам сотовой связи ставить вышки вдоль железных дорог нет смысла, они планово-убыточные. РЖД, в свою очередь, не хочет тратиться на дополнительный сервис, так как деньги существенные, а отдача от него сомнительна.



Предположу, что РЖД пойдёт другим путём — будет ставить на поезда мощные антенны, улавливающие сигнал за 100 километров, и раздавать бесплатный вай-фай с ограниченной пропускной способностью. Насколько я знаю, подобные технологии уже есть.

3. Вы обращали внимание, что РЖД почти никогда не указывает в пресс-релизах длину полок? Пишут уклончиво — «спальные места в купе на 15 сантиметров длиннее обычных» (ссылка).



Полагаю, разгадка проста — полки очень короткие, и железнодорожникам стыдно в этом признаться. Делать же полки нормальной длины — хотя бы 205 сантиметров — железнодорожникам не хочется, так как для этого потребуется напрячься ради пассажиров, что в РЖД не принято.



Если сейчас кто-нибудь скажет, что сделать нормальные полки невозможно, так как у нас ширина колеи всего лишь 152 сантиметра, я буду спорить. Вполне возможно, причём даже не очень сложно. К примеру, часть полок вагона можно сделать длинными, разместив их сбоку (в плацкарте) или по диагонали (в купе). Ничего невозможного технически или неоправданно дорогого тут нет.