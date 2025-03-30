 

Мнение: Неубиваемые аккумуляторы, интернет на федеральных трассах и короткие полки в вагонах РЖД

30.03.2025, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

1. На «Сделано у нас» пишут, что в Москве разработали самые мощные автомобильные аккумуляторы в мире, которые к тому же имеют сверхдолгий срок службы – до 30 лет (ссылка). Производитель русский, но с названием на латинице, Visso. Аккумуляторы на основе титана лития, с огромными пусковыми токами и с ресурсом в 25-30 лет работы.

Как полагаете, коллеги, надо брать? Это действительно мощная неубиваемая штука, или это всё рекламные обещания, а на практике обычному автомобилисту лучше пока что не отлепляться от стандартной Варты, например?

2. В России покроют скоростным интернетом федеральные автодороги, управиться обещают за 6 лет, к 2031 году. На оснащение интернетом железных дорог денег пока нет (ссылка).

Ну, точнее, деньги-то есть, нет желания. Операторам сотовой связи ставить вышки вдоль железных дорог нет смысла, они планово-убыточные. РЖД, в свою очередь, не хочет тратиться на дополнительный сервис, так как деньги существенные, а отдача от него сомнительна.
 
Предположу, что РЖД пойдёт другим путём — будет ставить на поезда мощные антенны, улавливающие сигнал за 100 километров, и раздавать бесплатный вай-фай с ограниченной пропускной способностью. Насколько я знаю, подобные технологии уже есть.

3. Вы обращали внимание, что РЖД почти никогда не указывает в пресс-релизах длину полок? Пишут уклончиво — «спальные места в купе на 15 сантиметров длиннее обычных» (ссылка).
 
Полагаю, разгадка проста — полки очень короткие, и железнодорожникам стыдно в этом признаться. Делать же полки нормальной длины — хотя бы 205 сантиметров — железнодорожникам не хочется, так как для этого потребуется напрячься ради пассажиров, что в РЖД не принято.
 
Если сейчас кто-нибудь скажет, что сделать нормальные полки невозможно, так как у нас ширина колеи всего лишь 152 сантиметра, я буду спорить. Вполне возможно, причём даже не очень сложно. К примеру, часть полок вагона можно сделать длинными, разместив их сбоку (в плацкарте) или по диагонали (в купе). Ничего невозможного технически или неоправданно дорогого тут нет.

Источник: Место для дискуссий


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Особая экономическая зона «Алабуга»: от беспилотников до спутников Юпитера

31.03 / Doom не смогли запустить на процессоре «Байкал»

31.03 / Искусственный интеллект научили предсказывать поведение атомов

31.03 / Кольцо всевластья: Ring Mouse позволит управлять гаджетами движением пальцев

31.03 / Жителей Подмосковья приглашают на “Экологические игры”

31.03 / Краснодарский охранник отразил масштабную кибератаку на сервера казачества с помощью зелёнки

31.03 / Анализ данных «Чандры» показал, как древняя сверхновая превратилась в черную дыру

31.03 / Таяние льдов на Марсе сформировало скрытые каналы и озера

31.03 / Компания Jetson готовит свой электролет Jetson One к серийному выпуску

31.03 / CNN: администрация Трампа продолжает использовать алгоритмы оценки разнообразия, оставшиеся от предшественников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика