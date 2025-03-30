Внук Анри Пуанкаре заявил, что «задачи тысячелетия» были позаимствованы из учебника пражской иешивы для четвероклассников

Жан-Клод Пуанкаре, внук знаменитого математика Анри Пуанкаре, заявил, что «задачи тысячелетия», предложенные математическим институтом Клэя, были позаимствованы из старинного учебника математики, использовавшегося в одной из пражских иешив в начале XX века.

По словам Пуанкаре-младшего, его дед, ещё будучи студентом, наткнулся на эту книгу в букинистическом магазине в Париже. Мужчина опубликовал в своём блоге копии некоторых страниц учебника. Большинство задач предлагались еврейским детям для самостоятельного решения, а на последних страницах учебника, по словам Жана-Клода Пуанкаре, можно найти все ответы.

Представители института Клэя отказались от подробных комментариев, сославшись на необходимость «тщательного изучения предоставленных материалов». Одновременно в учреждении заявили, что по техническим причинам приостанавливают программу, в рамках которой за решение каждой из «задач тысячелетия» предлагается премия в размере $1 млн.

Ранее российско-шведский математик Григорий Перельман заявил, что его доказательство гипотезы Пуанкаре было «просто троллингом» – на самом деле он не смог решить азадачу.

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