 

В Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, продолжаются подземные толчки

30.03.2025, 19:15, Новости дня
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В Мандалае, втором по величине городе Мьянмы, возникла паника после нового подземного толчка, магнитуда которого составила 5,1. Именно в этом населенном пункте наблюдается самая сложная сейсмическая обстановка.

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.

Спасательные работы в зоне бедствия затруднены труднодоступностью пострадавших районов.

Ожидается, что общее число жертв превысит 2000 человек. Информация о пострадавших уточняется. Многие страны, в том числе Израиль, предложили Мьянме свою помощь.


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