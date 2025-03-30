 

Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками

30.03.2025, 18:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждут невиданные бомбардировки, если Тегеран не согласится пойти на сделку по своей ядерной программе.

“Если они [иранцы] не заключат сделку , то начнутся бомбардировки, подобных которым они никогда не видели”, – приводит телеканал NBC News слова Трампа.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что в ответном письме президенту США Дональду Трампу власти Ирана отказали ему в прямых переговорах, однако сообщили, что готовы вести диалог через посредников.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, ответ был передан США через Оман. Министр заявлял, что переговоры с США невозможны, пока американская администрация не изменит свой подход. “Мы отказываемся от переговоров не из упрямства. Нами руководит опыт и знание истории”, – заявил он.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Тайская полиция разыскивает израильтянина за домогательства к финской туристке

31.03 / Прокуратура Москвы – Екатерина Барабаш предстанет перед судом по обвинению “в фейках о ВС РФ”

31.03 / Землетрясение в Мьянме и Таиланде – более 2000 погибших

31.03 / Историческое дерево у Белого дома будет срублено по решению Трампа

31.03 / Лидер талибов – “Демократия и западные законы нам не нужны”

31.03 / Марин Ле Пен признана виновной по делу “парламентских ассистентов”

31.03 / Генштаб ВСУ – сбиты 57 из 131 российских беспилотников. Минобороны РФ – сбиты 66 украинских БПЛА

31.03 / Axios: Белый дом будет сам определять место журналистов в комнате для брифингов

30.03 / Трамп рассказал, что Путин его “достал”, и заявил о возможности третьего президентского срока

30.03 / Макрон призвал Нетаниягу к прекращению огня в секторе Газы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика