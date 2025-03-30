Трамп пригрозил Ирану невиданными бомбардировками

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран ждут невиданные бомбардировки, если Тегеран не согласится пойти на сделку по своей ядерной программе.

“Если они [иранцы] не заключат сделку , то начнутся бомбардировки, подобных которым они никогда не видели”, – приводит телеканал NBC News слова Трампа.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что в ответном письме президенту США Дональду Трампу власти Ирана отказали ему в прямых переговорах, однако сообщили, что готовы вести диалог через посредников.

По словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, ответ был передан США через Оман. Министр заявлял, что переговоры с США невозможны, пока американская администрация не изменит свой подход. “Мы отказываемся от переговоров не из упрямства. Нами руководит опыт и знание истории”, – заявил он.