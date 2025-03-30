В Томской области заезжего москвича с шестью пальцами приняли за нейросеть и выгнали из деревни

В населённом пункте Родионовка Томской области произошёл инцидент с заезжим москвичом – мужчину отказались обслуживать в местном магазине, а затем выгнали из деревни.

Причиной стала полидактилия – на одной из рук у россиянина шесть пальцев вместо пяти.

42-летний Валерий М. находился в деревне проездом – путешествуя по России за рулём автодома, он пропустил поворот и был вынужден заночевать под Родионовкой. С утра он направился в магазин, чтобы пополнить запасы воды, но его оттуда выгнали.

– Пожилая продавщица стала таращиться на мою руку и считать пальцы, потом стала считать пальцы у себя на руке, потом сделала какие-то записи в тетради и сравнивала, на калькуляторе что-то считала… Я привык уже. Из-за моего лишнего пальца люди далеко не первый раз ведут себя бестактно. Но она объявила, что не будет меня обслуживать, – рассказал он.

По словам москвича, шестой палец у него целиком функционален, поэтому он не рассматривает возможность его ампутации. Однако это первый раз, когда он подвергается дискриминации из-за своей особенности. Когда Валерий написал об инциденте в своём блоге, в деревню направили прокурорскую комиссию с проверкой.

– Жительница н.п. Родионовка, неправомерно отказавшая соотечественнику в обслуживании, объяснила, что во время разговора с внуком узнала про «некросети с шестью пальцами, которые и не люди вовсе», и поэтому испугалась. Впоследствии она поставила в известность о ситуации односельчан. Вооружившись сельскохозяйственным переносным ручным инструментом, группа из пяти лиц убедила москвича покинуть окрестности деревни путём продолжения движения на транспортном средстве ГАЗ С41А23, – говорится в сообщении прокуратуры.

По итогам разбирательств было возбуждено и передано в суд административное дело. Судья решил ограничиться штрафами: владелец магазина заплатит 12 тысяч рублей, продавщица – 4 тысячи рублей, а москвич – 55 тысяч рублей.

—