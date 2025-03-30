Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1131-й день войны. Заявлено об уничтожении израильской РЛС

Министерство обороны РФ 30 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют “специальной военной операцией”.

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по “СВО” эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом “разгроме” украинских сил.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: “Подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Петрушевка, Проходы, Миропольское Сумской области и Слатино Харьковской области. На Харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Редкодуб Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую разведывательную машину “Dingo” производства Великобритании, шесть пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства и боевую машину реактивной системы залпового огня “Верба”. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы “Нота” и “Захист-АФ”, радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов. Подразделения “Южной” группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Алексеево-Дружковка, Северск, Константиновка, Николаевка, Плещеевка, Ульяновка, Новооленовка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 300 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск “Центр” в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населенного пункта Запорожье Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Удачное, Песчаное, Котлино, Миролюбовка, Шевченко, Успеновка, Алексеевка, Новосергеевка, Петровское, Красноармейск и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области. Потери противника составили более 140 военнослужащих, автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Днепровское, Садовое Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах. В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наемников. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа”.

Отметим, что об уничтожении израильского оружия в Украине минобороны РФ заявляет в 12-й раз с начала войны. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали.

“Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 660 самолетов, 283 вертолета, 49030 беспилотных летательных аппаратов, 601 зенитный ракетный комплекс, 22596 танков и других боевых бронированных машин, 1533 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23109 орудий полевой артиллерии и минометов, 33530 единиц специальной военной автомобильной техники”, – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями “Медиазоны” и BBC) составляют убитыми более 100000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры “значительно выше”. Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).