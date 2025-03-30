Полиция задержала предполагаемого виновника крупнейших лесных пожаров в истории Южной Кореи

Полиция начала расследование против мужчины, которого подозревают в непреднамеренном поджоге при очистке могил своих родственников.

56-летний мужчина обвиняется в поджоге утром 22 марта, когда он проводил обряд поминовения предков на семейной могиле на холме в уезде Ыйсон, провинция Северный Кенсан, пишет новостное агентство Yonhap.

Из-за сильного ветра и засухи огонь распространился и произошло более десяти крупных пожаров, в результате которых погибли 30 человек, а уничтожено более 48 тысяч гектаров леса. Чиновники называют этот пожар самым крупным в истории Южной Кореи.

Дочь подозреваемого рассказала, что ее отец пытался поджечь ветки деревьев над могилами с помощью зажигалки. Она также добавила, что огонь подхватил ветер, что в итоге привело к лесному пожару.

Сообщается, что пожар уничтожил несколько исторических памятников, включая храмовый комплекс Гоунса в Ыйсоне, который, как предполагается, был основан в VII веке.