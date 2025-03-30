В Вологодской области запретили кредиты и ипотеку

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал указ «О порядке деятельности организаций, исполняющих функции ростовщиков и предоставляющих гражданам денежные средства под процент».

Согласно документу, с 1 апреля 2025 года в регионе запрещается выдавать кредиты и займы физическим лицам, а по уже оформленным договорам жители Вологодчины должны вернуть только основной долг без процентов.

– Испокон веков на Руси ростовщичество было запрещено, и это правильно. Посмотрите, как хищники из банков наживаются на простых людях! Теперь мы положили конец этой порочной практике, – сказал Филимонов.

В настоящий момент первый советник губернатора Вологодской области Герман Стерлигов разрабатывает проект «честного займа» и «реальной ипотеки» – граждане уже через несколько месяцев смогут получить денежные средства или приобрести недвижимость без переплаты.

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