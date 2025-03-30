Аудиофильские наушники Fiio FX17 объединили 13 драйверов в полированом титановом корпусе

Аудиобренд Fiio представил новую модель внутриканальных мониторов FX17, которая вмещает 13 физических драйверов в каждом наушнике. Каждый наушник выточен из цельного куска титана, что обеспечивает не только прочность, но и отличную акустическую изоляцию. Каждый корпус полируется вручную для придания изделию премиального внешнего вида.

Акустические драйверы представлены в трех разновидностях, чтобы охватить максимальный диапазон частот. Электростатические драйверы обеспечивают расширение высоких частот до 50 кГц, но у них низкая чувствительность, всего 99 дБ/мВт (против 110 дБ/мВт у типовых драйверов). Для компенсации этого в каждом наушнике установлены 8 электростатических блоков, что позволяет достичь более выраженного присутствия на частотах выше 6 кГц.

Драйверы разработаны в сотрудничестве с лидером в данной отрасли, компанией Knowles. Одна пара отвечает за средние частоты и оснащена акустическими отверстиями для увеличения звуковой энергии. Вторая пара работает в высокочастотном диапазоне, обеспечивая плотные средние частоты и прозрачный звук

Динамический драйвер отвечает за воспроизведение низких частот. Он оснащен диафрагмой из литий-магниевого сплава, которая снижает собственные резонансы и искажения до уровня менее 0,2 %. Здесь используется запатентованная система звуковых трубок S.Turbo, скопированная с турбонагнетателей суперкаров. Эта система усиливает басы, одновременно фильтруя нежелательные средние и высокие частоты для плавного перехода между диапазонами.

Наушники поставляются с высококачественным кабелем из 360 жил, сплетенных из золота, серебра и меди. Это сочетание материалов обеспечивает оптимальный баланс между прочностью и качеством передачи сигнала. Пользователи могут выбрать тип подключения — USB-C со встроенным DSP-декодером, 3,5 мм разъем и 4,4 мм разъем.

В комплекте с FX17 поставляется 22 пары амбушюр разных размеров, что позволяет подобрать идеальное сочетание комфорта и звуковой сигнатуры. Как бонус – табличка с гравировкой и уникальным номером, подчеркивающая эксклюзивность устройства. Заплатить за это придется скромные $1499, продажи начнутся 14 апреля.

Источник — Fiio FX17