 

Британский премьер угрожает вмешаться в деятельность судебной системы из-за послаблений меньшинствам

30.03.2025, 15:00, Новости дня
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Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщила, что он намерен предотвратить вступление в силу новых указаний Совета по приговорам, которые требуют от судов учитывать при вынесении приговоров этническую и религиозную принадлежность подсудимых. Не исключается и законодательное решение.

Министр юстиции Шабана Махмуд призвала совет пересмотреть решение, которое должно вступить в силу 1 апреля. Она отметила, что фактически, речь идет об установлении в суде двойных стандартов. Однако совет проигнорировал призыв, отмечает BBC.

Теневой министр юстиции Роберт Дженрик заявил, что действия кабинета запоздали. По его словам, через пару дней Махмуд окажется во главе этой самой системы двойных стандартов.

При этом сам совет заявляет, что его инициатива и призвана ввести единый стандарт, положив конец ситуации, при которой представители меньшинств получают более жесткие приговоры. Также рекомендуется делать послабления подсудимым младше 25 лет и женщинам.


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