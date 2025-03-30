Трамп заявил о возможности военного захвата Гренландии

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что его заявления о намерении установить контроль над Гренландией абсолютно серьезны. “Мы ее получим. 100%”, – заявил глава государства. “Велики шансы, что для этого нам не придется задействовать военную мощь. Но я не исключаю никаких вариантов”, – отметил он.

Трампу был задан вопрос, как приобретение Гренландии воспримут в РФ и в Китае. “Я об этом не думаю. Меня это не волнует. Гренландия – это совсем другое дело. Речь идет о мире во всем мире. О международной безопасности и мощи”, – заявил президент, добавив: он допустит, чтобы к острову подходили китайские и российские корабли.

Комментируя скандал вокруг утечки информации через меcсенджер Signal, Трамп выступил в защиту своего советника по нацбезопасности Майка Уолтца и министра обороны Пита Хегсета. “Я не увольняю людей на основании фейковых новостей и во время охоты на ведьм”, – заявил он, подчеркнув, что и Уолтц, и Хегсет по-прежнему пользуются его полным доверием.