Госуслуги будут предлагать россиянам заключить брак, подбирая кандидатуры с помощью ИИ

На сайте Госуслуг к лету появится функция «Ваш потенциальный брак» – гражданам, которые ещё не состоят в браке, предложат список брачных партнёров с кнопкой «Я согласен/согласна» напротив каждой кандидатуры.

Предполагается, что пары будет подбирать искусственный интеллект.

Разработчики создали алгоритм, который отдаёт приоритет матерям-одиночкам, многодетным матерям и состоятельным мужчинам репродуктивного возраста – тем, кто должен вступить в брак как можно быстрее.

– Принцип очень простой: одна из сторон нажимает кнопку «Я согласна» и у другой стороны в личном кабинете появляется соответствующий блок – можно принять или отклонить предложение. Если мужчина никак не отреагировал на предложение, брак будет автоматически считаться заключённым через 3 рабочих дня, а соответствующие госпошлины спишутся с его счёта автоматически, – пояснили в Госуслугах.

Новая функция не только позволит россиянам быстро и с комфортом вступить в долговечный счастливый союз, но и поможет им избежать штрафов для холостяков, которые планируется ввести с 2026 года.

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