 

Госуслуги будут предлагать россиянам заключить брак, подбирая кандидатуры с помощью ИИ

30.03.2025, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На сайте Госуслуг к лету появится функция «Ваш потенциальный брак» – гражданам, которые ещё не состоят в браке, предложат список брачных партнёров с кнопкой «Я согласен/согласна» напротив каждой кандидатуры.

Предполагается, что пары будет подбирать искусственный интеллект.

Разработчики создали алгоритм, который отдаёт приоритет матерям-одиночкам, многодетным матерям и состоятельным мужчинам репродуктивного возраста – тем, кто должен вступить в брак как можно быстрее.

– Принцип очень простой: одна из сторон нажимает кнопку «Я согласна» и у другой стороны в личном кабинете появляется соответствующий блок – можно принять или отклонить предложение. Если мужчина никак не отреагировал на предложение, брак будет автоматически считаться заключённым через 3 рабочих дня, а соответствующие госпошлины спишутся с его счёта автоматически, – пояснили в Госуслугах.

Новая функция не только позволит россиянам быстро и с комфортом вступить в долговечный счастливый союз, но и поможет им избежать штрафов для холостяков, которые планируется ввести с 2026 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Особая экономическая зона «Алабуга»: от беспилотников до спутников Юпитера

31.03 / Doom не смогли запустить на процессоре «Байкал»

31.03 / Искусственный интеллект научили предсказывать поведение атомов

31.03 / Кольцо всевластья: Ring Mouse позволит управлять гаджетами движением пальцев

31.03 / Жителей Подмосковья приглашают на “Экологические игры”

31.03 / Краснодарский охранник отразил масштабную кибератаку на сервера казачества с помощью зелёнки

31.03 / Анализ данных «Чандры» показал, как древняя сверхновая превратилась в черную дыру

31.03 / Таяние льдов на Марсе сформировало скрытые каналы и озера

31.03 / Компания Jetson готовит свой электролет Jetson One к серийному выпуску

31.03 / CNN: администрация Трампа продолжает использовать алгоритмы оценки разнообразия, оставшиеся от предшественников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика