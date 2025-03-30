Футуристичный электроскейт Parsec Aero Pro позволит прокатиться со скоростью 45 км/ч

Скейтборды Aero Pro, недавно представленные Parsec, своим футуристическим дизайном напоминают транспорт из будущего. При этом модификация Aero Pro с индексом S отличается более компактным аккумулятором, а Pro X — увеличенным запасом хода. При этом обе модели получили деки из прочного углеродного волокна, пару задних моторов Hobbywing 5250, легкие алюминиевые шасси и колеса диаметром 80 миллиметров из полиуретана. Заявлено, что пиковая скорость достигает 45 км/ч при допустимом весе пользователя 110 килограммов.

Главное различие между моделями S и X заключается в емкости АКБ. Так, если в S установлена батарея Molicel P45B емкостью 222 Вт·ч с запасом хода 25 километра, то батарея Х предлагает емкость 444 Вт·ч с возможностью пробега до 55 км на одном заряде, а за счет штатной системы рекуперативного торможения эти показатели могут быть увеличены. Обе модели имеют удобные ручки для переноски в передней части деки, а высота платформы составляет 85 миллиметров.

Разработчики указывают главным преимуществом Aero Pro запатентованную ременную трансмиссию, которая соединяет задние колеса с моторами. Система обеспечивает оптимальное натяжение ремня для исключения проскальзывания и минимизирует сопротивление при движении накатом. При этом приводные ремни можно временно снять без дополнительных инструментов всего за 15 секунд.

Первая партия Parsec уже отправлена покупателям. В настоящее время компания принимает предзаказы на новую партию, старт продаж которой намечен на конец апреля. Ожидается, что Aero Pro S будет предложен покупателям по цене от 1199 долларов, а модель X — от 1399 долларов.