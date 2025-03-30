Талибы освободили гражданку США, задержанную более месяца назад

Бывший посол США в Афганистане Залмай Халилзад сообщил об освобождении движением “Талибан” американской гражданки Фэй Холл, которая была задержана в феврале 2025 года вместе с двумя британцами и афганским переводчиком.

“Американская жительница Фэй Холл находится на попечении наших катарских друзей в Кабуле и в скором времени направится домой”, – написал в социальных сетях Халилзад, принимавший участие в переговорах по ее освобождению. Женщина проходит медицинские проверки.

Никаких официальных обвинений против нее выдвинуто не было. По неофициальной информации, группу задержали из-за запуска дрона без разрешения.

Насколько известно, с января талибы при посредничестве Катара освободили четырех граждан США. Кроме Холл, в этом списке Джордж Глезманн, Райан Корбетт и Уильям Маккенти. Двое последних были обменяны на афганского боевика и наркотоговца Хана Мохаммеда. Еще один житель США, Махмуд Хабиби, все еще удерживается талибами.