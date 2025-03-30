Искусственная трава повысила благополучие птиц в неволе, но новый переезд ухудшил его

Биологам не всегда удается исследовать поведение животных в дикой природе, поэтому они зачастую отлавливают их и содержат в неволе. Так можно наблюдать за стрессовыми реакциями и другими аспектами физиологии животных. Но сама по себе перемена мест — серьезный стресс для подопытных. Теснота, близкое присутствие человека, чужая социальная группа и другие факторы могут вызывать хронический стресс, потерю веса, поведение животных может измениться (птицы могут выщипывать собственные перья), репродуктивный успех снизиться.

Поэтому исследователи ищут способы смягчить переживания животных, сгладить последствия такого переселения. Самцы лабораторных мышей, к примеру, вели себя менее агрессивно, если на дне вольеров была подстилка, а крупные клетки с множеством жердочек и предметов улучшали благополучие скворцов и канареек. У животных, размещенных в улучшенных условиях, наблюдали низкий исходный уровень кортикостерона — стероидного гормона, который в числе прочих вырабатывается при стрессе (особенно у птиц). И птицы, чей исходный уровень кортикостерона был низким, легче переживали переезд в неволю.

Американские зоологи предложили новый атрибут для интерьера лабораторных условий. В исследовании, опубликованном в журнале PeerJ, Брэдли Педро и Майкл Ромеро из Университета Тафтса, штат Массачусетс (США), выстилали птичьи клетки искусственной травой, когда приручали домовых воробьев (Passer domesticus). Ученые предположили, что если разбрасывать корм по ненастоящей траве, а не предлагать его в обычных мисках, то птицы легче перенесут переезд.

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Исследователи отловили 20 воробьев и случайно разбили их на две равные группы — одна жила в стандартной клетке, где из удобств только миска с водой и кормом, а вторая в модифицированной. Специалисты наблюдали за птицами три недели, после чего меняли группы местами. На протяжении всего эксперимента ученые замеряли вес воробьев, уровень кортикостерона (кровь брали в момент отлова и раз в неделю), а также степень поврежденности ДНК (это тоже ответ на стресс). Во всех клетках птицы могли слышать и видеть друг друга.

Результаты показали, что после попадания птиц в неволю их вес снижался на седьмой (в обычных клетках) и на 10-й день (в клетках с искусственной травой). Но в последнем случае вес продолжал падать до конца эксперимента, то есть после повторного переезда в стандартные условия. У тех птиц, кто изначально попал в клетки с бутафорской травой, повреждения ДНК увеличились на 28-й день эксперимента и до конца оставались высокими. Но эти значения были ниже, чем у воробьев, живших в стандартных условиях с начала опытов. Так же обстояло дело и с исходным уровнем кортикостерона.

Зоологи ждали, что птицы, чей корм лежал на искусственной траве, будут терять меньше веса (или делать это медленнее), их цепочки ДНК будут целее, а уровень кортикостерона повысится слабо, если вообще вырастет. Выяснилось, что негативнее всего на состоянии воробьев сказался перевод из травянистых клеток в стандартные. После перемещения в клетку с простой миской их вес продолжал снижаться, а повреждения ДНК увеличились. Такой ответ организма характерен для первых дней знакомства с неволей.

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Поэтому специалисты заключили, что хотя искусственная трава как модификация к стандартному содержанию немного смягчила жизнь воробьев в неволе, этот эксперимент не позволяет рекомендовать ее в качестве улучшения условий. Еще один переезд в стандартную лабораторную клетку после акклиматизации нанесет ущерб здоровью птицы и негативно отразится на результатах других опытов.