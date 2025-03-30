Дерипаска выделил 100 миллионов рублей на производство печек-буржуек «Лазо» для малоимущих россиян

Миллиардер Олег Дерипаска в своём Telegram-канале объявил о старте всероссийской благотворительной акции «Тепло к нам приходит», в рамках которой до конца 2025 года 100 тысяч малоимущих граждан получат по печке-буржуйке.

Бизнесмен лично разработал дизайн буржуек и пообещал не только курировать их производство, но и оказывать помощь в установке и эксплуатации печек.

– В годовщину Октябрьской революции ко мне во сне явился Сергей Лазо, про которого я в детстве в книжках читал и фильмы смотрел. Он наказал мне помочь обездоленным гражданам, поэтому уже утром я сел за проект буржуйки, которую назвал в честь Лазо, – написал Дерипаска.

Миллиардер выделит на производство печек 100 миллионов рублей из собственных средств. Также меценат призвал присоединиться к благотворительной кампании других бизнесменов и неравнодушных граждан.

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