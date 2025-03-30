 

Слух о “покушении на Путина” – в Москве сгорел лимузин Aurus Senat

30.03.2025, 9:35, Новости дня
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В ночь на 29 марта телеграм-канал Baza сообщил, что в центре Москвы загорелся автомобиль Aurus Senat. В публикации было сказано: “По предварительным данным, машина принадлежит Управделами президента РФ”.

Сообщалось, что “выгорел практически весь автомобиль”. Отмечались два факта: 1) стоимость сгоревшей модели Aurus – до 29 миллионов руб. (около $350 тысяч), 2) хозяин автомобиля не пострадал.

Утром 29 марта британский таблоид The Sun опубликовал статью под заголовком “Российские страхи”. В публикации было сказано, что лимузин Aurus из “официального автопарка” Путина взорвался мощным взрывом на улице к северу от здания московской секретной службы ФСБ на Лубянке. В статье утверждалось, что после этого президент РФ Владимир Путин приказал обыскать канализацию и свою собственную охрану.

Позже сербское издание Kurir опубликовало сообщение о том же инциденте под заголовком: “Лимузин Путина взорвался в Москве!”

В этих публикациях отмечалось, что Путин параноидально опасается за свою жизнь.

Во многих украинских пабликах заговорили о покушении на Путина и о “панике в Кремле”.

О возможном покушении на Путина после этого написали сайт 13-го канала израильского телевидения, сайты kikar.co.il, bhol.co.il и некоторые другие.

Никакими официальными источниками информация о покушении на Путина не подтверждена. Хотя, судя по имеющимся данным, поздно вечером 28 марта в центре Москвы, недалеко от здания ФСБ действительно сгорел автомобиль представительского класса Aurus Senat Limousine, производящийся в России.


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