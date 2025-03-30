Чебурашка попал в базу «Миротворца»

Кинематографический персонаж Чебурашка из одноимённого российского фильма попала в базу данных украинского сайта «Миротворец».

– Чебурашка – символ российской агрессии: он участвует как в мягкой пропаганде насилия среди детей, так и используется с целью создания положительного образа кацапстана в Цивилизованном мире, – говорится в сообщении.

Все популяризаторы известного фильма и мультфильма, а также сказочного персонажа понесут ответственность: женщины будут привлечены к уголовной отвественности, мужчины – вызваны в военкоматы.

В ближайшее время администрация сайта рассмотрит новые кандидатуры для внесения в базу: крокодила Гену, Волка из «Ну погоди!» и кота Леопольда.

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