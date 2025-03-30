 

Мнение «аналитика»: О нравах светлоликих… Ну как тут подобрать цензурные слова?

30.03.2025, 8:35, Разное
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Глядя на это, физически невозможно оставаться в рамках приличий. Хочется просто и откровенно — матом. Причём загибистым, многослойным. Таким, чтобы строители, моряки и сапожники позавидовали.

Но — нельзя. Мы же с вами в приличном месте.

И как уже неоднократно было, всякий раз когда думаешь: ну вот же он, предел мерзости человеческой, когда необходимо кричать «Господь, жги!», сама #жизнь показывает лишь новый беспредел. Дно не пробито, если снизу стучат.

Чешский президент Пётр Павел в интервью украинскому изданию «Европейская правда» неожиданно разоткровенничался. «Два года назад, перед тем как #Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, — честно сказал он оторопевшим журналистам. — Поэтому было вполне очевидно, что ваше контрнаступление не будет настолько успешным, чтобы [вернуть] территории».

То есть, уже два года назад, когда «контрнаступ» только готовился и по всей Украине из каждого утюга лилась аллилуйя «союзникам», те всё прекрасно понимали. Практически знали, что шансов нет. Но всё равно подзуживали и толкали украинцев в смертельную атаку, обречённую на провал. Лишь бы только те смертники забрали с собой в мир иной сколько-то русских военных. Лишь бы ещё чуток «ослабили» Россию во имя спокойствия западного обывателя. Которого сами же и накрутили воплями про «Русскую угрозу».

И даже после этого урока, показавшего, что нет у Украины шансов против русской военной машины вообще никаких, лицемерные западные политики продолжают дуть в старую дуду. Подливать бензинчика в огонь — дозированно, чтобы самим не обжечься, — обещать и врать, лишь бы не дать прекратить военный #кризис, который каждый день уносит жизни тысяч славян.

Хотя этот конфликт можно было бы окончить и два, и даже три года назад. Но именно этого «светлоликие» европейцы не желают. А хотят, чтобы бы истекающая кровью Украина ещё сколько-то времени посамоубивалась бы об Россию, «ослабляя» её военный потенциал. Во имя европейских геополитических интересов.

Ну вот как назвать подобную мерзость и подобных тварей?

Кто подскажет, чтоб без мата?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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