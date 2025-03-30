 

Землетрясение в Мьянме и Таиланде – число жертв может превысить 2000

30.03.2025, 7:25, Новости дня
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Около 1700 человек погибли в результате сильного землетрясения в Мьянме и Таиланде, произошедшего 28 марта. Ожидается, что общее число жертв будет более 2000. Информация о жертвах уточняется.

Большинство погибших в Мьянме – не менее 1644. При этом пострадали около 3500 жителей этой страны. Примерно 140 человек считаются пропавшими без вести, заявляет военная хунта, правящая в Мьянме с 2021 года.

В Бангкоке (Таиланд), где во время землетрясения обрушился 30-этажный небоскреб, который строили для правительственных учреждений, погибли не менее 18 человек, более 100 считаются пропавшими без вести.

Последствия землетрясения на юго-востоке Азии. Фоторепортаж

28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение – магнитудой до 7,7 (оценка Геологической службы США, местные сейсмологи заявляют о магнитуде до 8,2). Эпицентр располагался в 12 км от города Сагайнг. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущали также в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Впоследствии были зафиксированы десятки повторных подземных толчков магнитудой до 6,4.

Для оказания помощи в Мьянму и Таиланд направлены спасатели из других стран.


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