Плацебо ослабило ПМС сильнее, если женщины знали, что принимают пустышку

Исследователи из Швейцарии использовали так называемое открытое плацебо — о котором принимающий заранее знает, что это пустышка — в серии экспериментов с женщинами в период ПМС. Считается, что последний встречается как минимум у 48% женщин в развитых обществах, в то время как в обществах традиционных, по понятным причинам, он намного реже, и то в ослабленной форме. Наиболее обычные его проявления — сниженное настроение, его колебания, иногда боли.

Для снятия симптомов на Западе часто выписывают селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Проблема с ними в том, что при очень малых дозах они не работают, а при существенных вызывают тошноту, головокружения, набор веса и иногда даже депрессию. Естественно, их перестают принимать. Но и в случаях без таких побочек снятие симптомов у таких лекарств далеко не идеальное.

В рамках работы, результаты которой опубликованы в BMJ Evidence-Based Medicine, исследователи давали 150 жительницам Швейцарии (от 18 до 45 лет) с ПМС от средней до большой тяжести три вида средств. Первым прописывали плацебо, уведомив, что это плацебо и объяснив, как оно работает. Вторым — без такого уведомления. В назначении было написано слово «плацебо», но пациенткам отдельно не объясняли, что это пустышка, а таблетки, которые им давали носили брендированное название без слова «плацебо». Третьим назначали лекарства, обычно прописываемые при ПМС, с действующими веществами. После шести недель результаты трех групп сравнили.

Те, кто знал, что принимают плацебо, показали снижение силы симптомов ПМС на 79,3%, а влияние симптомов на их способность заниматься повседневными делами — на 82,5%. Те, кто принимал пустышку, не зная, что она не содержит действующих веществ, показали снижение для того и другого лишь на 50%. Принимавшие лекарства с действующими веществами продемонстрировали снижение силы симптомов на 33%, а их влияния на повседневную жизнь — на 45,7%. Сходные значения зафиксировали для психологических симптомов ПМС.

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Низкие значения у группы, получавших реальные лекарства, объяснимы. Эти женщины и ранее обращались к врачам с теми же проблемами, то есть уже принимали такие препараты и они не особенно помогали. Результаты второй группы в целом логичны: примерно так обычно плацебо и действует, улучшая состояние чисто психологическим воздействием («я пью лекарство — значит, мне должно стать легче»).

Несколько загадочны результаты первой группы. Им объясняли, что это плацебо, пустышка, которая улучшает психологическое самочувствие по описанному выше механизму. При этом их самочувствие улучшилось значительно сильнее, чем при обычном эффекте плацебо. Из этого врачи сделали вывод: прописывать пациентам с таким синдромом плацебо, заранее объясняя, что это просто пустышка, может быть эффективной стратегией в лечении весьма распространенной проблемы. Они также предположили, что такое разумно и для некоторых других медицинских состояний.