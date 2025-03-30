Негормональная контрацептивная таблетка для мужчин прошла новую фазу исследований

Существует около 20 методов предотвращения нежелательной беременности, но до сих пор большая их часть была сфокусирована на женщине и женском организме, а мужчинам доступны только два — презервативы и вазэктомия, то есть блокировка семявыносящего протока. При этом почти половина беременностей во всем мире — незапланированные, поэтому важно работать над увеличением разнообразия вариантов контрацепции.

Множество женщин выбирают гормональные противозачаточные таблетки как метод защиты от нежелательной беременности. У этих препаратов длинный список побочных эффектов и противопоказаний, тем не менее это удобный и достаточно надежный метод контрацепции. Для мужчин аналогичных средств пока не существует.

Сотрудники Фармацевтического колледжа Университета Миннесоты (США) представили исследования на животных, обеспечившие основу для первых клинических испытаний негормонального противозачаточного препарата для мужчин. Научная работа опубликована в журнале Nature Communications.

Все типы гормональных контрацептивов связали с риском рака груди

Небольшое увеличение риска развития рака молочной железы сохраняется в течение пяти лет после окончания приема гормональных контрацептивов всех типов, включая новые.

naked-science.ru

Новый препарат под техническим названием YCT-529 представляет собой первое в своем классе негормональное пероральное контрацептивное средство для мужчин. Он воздействует на рецептор ретиноевой кислоты-альфа (RARα). Ученые выявили этот рецептор как цель для препаратов мужской контрацепции методом нокаутов генов, приводящих к мужской стерильности, — по очереди включали отдельные гены и следили за изменениями в организме. При угнетении рецептора выработка спермы останавливается как при дефиците витамина А в организме, и мыши в остальном остаются здоровыми

Препарат YCT-529 разработали как селективный ингибитор RARα-рецептора и протестировали по следующим параметрам: способность избирательно блокировать RARα без влияния на другие подтипы рецепторов, стабильность, растворимость, порядок всасывания, распределение и выведение у мышей и нечеловекообразных приматов при пероральном приеме. Исследователи также подобрали оптимальные дозы для достижения бесплодия в испытаниях со спариванием у мышей и следили за состоянием спермы приматов.

У самцов мышей препарат вызывал временное бесплодие и был эффективен на 99% в предотвращении беременности в течение четырех недель приема. У нечеловекообразных приматов количество сперматозоидов критически снижалось уже через две недели после начала приема.

И мыши, и приматы полностью восстанавливали фертильность после отмены препарата: мыши — в течение шести недель, приматы — за 10–15 недель. Ни для одной из групп ученые не выявили побочных эффектов от препарата.

Ученые восстановили эрекцию у кроликов и свиней с помощью 3D-печати

Междисциплинарная группа ученых построила и распечатала модель пениса из гидрогеля с пещеристыми телами, способную эрегировать как настоящий орган. Кроме того, удалось имплантировать модифицированн…

naked-science.ru

Препарат не влияет на уровень тестостерона или другие эндокринные функции организма, в нем нет гормоноподобных веществ или их регуляторов. Препарат эффективен в форме таблеток, что обещает удобство применения.

Исследование подтвердило, что YCT-529 подходит для испытаний на людях. В 2024 году компания YourChoice Therapeutics успешно завершила первую фазу клинических испытаний, и сейчас препарат проходит вторую фазу тестирования на безопасность и эффективность.

«Безопасная и эффективная мужская таблетка предоставит парам больше вариантов контрацепции. Это позволит более справедливо распределить ответственность за планирование семьи и даст мужчинам репродуктивную автономию», — подытожил Гунда Георг (Gunda Georg), автор исследования.