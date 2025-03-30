Акулы щелкнули зубами с громкостью реактивного лайнера

Акулы долго считались бесшумными обитателями морей, поскольку у них нет ни плавательного пузыря, который некоторые костные рыбы используют для извлечения звуков, ни других пригодных для этого структур или органов.

Однако результаты нового исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, показали, что как минимум новозеландская кунья акула (Mustelus lenticulatus) издает звучные «щелчки» и, вероятно, делает это намеренно. Обитает эта небольшая, до метра в длину, рыба в юго-западной части Тихого океана, у побережья Новой Зеландии, и славится тем, что своими неострыми зубами может дробить раковины моллюсков и крабов.

Группа морских биологов наблюдала за 10 куньими акулами, поместив их в большой аквариум. В рамках других экспериментов ученые периодически брали хрящевых рыб в руки. Оказалось, юные особи при «принудительном» контакте длиной в 20 секунд издавали однократные, реже — двойные — щелчки продолжительностью примерно 48 миллисекунд. У всех подопечных звуки, которые исследователи записали с помощью подводного микрофона, были примерно одинаковыми и иногда возникали без заметных движений головой.

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Больше всего ученых удивила громкость щелчков — 155 децибел, что сопоставимо с ревом реактивного двигателя или залпом крупного фейерверка. Для сравнения, громкость обычного разговора — около 60 децибел, а болевой порог человеческого уха начинается примерно с 120-130 децибел.

У большинства акул диапазон слуха ограничен низкими частотами (то есть они улавливают грубый гул и вибрации), однако «щелчки» новозеландской куньей акулы лежат в более высоком звуковом диапазоне. Значит, сородичи вряд ли их слышат, в отличие от некоторых морских млекопитающих с более широким диапазоном слуха — тем самым акула может их хоть немного «спугнуть». Исследователи также не исключили, что записанный ими звук может быть рефлекторной реакцией на стресс.

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Столь громкие звуки новозеландские куньи акулы, вероятно, издавали, «щелкая» зубами при резком захлопывании челюстей. Дело в том, что у этих рыб плоские зубные пластины, которые могут ударяться друг о друга, однако точный механизм звукоизвлечения ученым предстоит подтвердить. Так или иначе, «молчаливый» образ акул оказался разрушен — по крайней мере одним видом хрящевых рыб.

Авторы исследования предположили, что такой «шумовой» эффект может встречаться и у других акул с похожим строением челюстей. Биологи планируют провести новые эксперименты, чтобы понять, издают ли эти небольшие рыбы звуки в естественных условиях (например, сталкиваясь с угрозой), или же их «щелчки» — реакция на «принудительное» удержание человеком.