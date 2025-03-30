Рупор кремлевской пропаганды: Принялись за Джорджа Флойда
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Уничтожение стены с муралом Джорджа Флойда в США.
Ранее в Вашингтоне была удалена огромная надпись Black Lives Matter в центре города.
Всерьез обсуждается вопрос сноса двух памятников Джорджу Флойду.
Далее осталось выпустить полицейского Дерека Шовина и раскопать золотой гроб самого Флойда.
Также сегодня сообщают, что администрация Трампа требует от европейских компаний предоставляющих услуги правительству США, отказаться от расовых и гендерных программ в рамках внедрявшийся ранее повесточки. Тех, кто будет упорствовать, угрожают отлучить от американских контрактов.
Перестройка. Гласность. Новое мышленье.
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Источник: Colonel Cassad
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