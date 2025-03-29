Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Веселовки
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ВС РФ освободили Веселовку в Сумской области.
Продолжается зачистка Басовки.
По мере завершения боев в Курской области, бои будут продолжать смещаться в северные районы Сумской области. При этом бои пока идут в приграничных районах. Полноценная зона безопасности требует продвижения вглубь Сумской области до 20-30 км.
PS. В Курской области осталось дочистить район Гуево и освободить Олешню и Горналь.
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Источник: Colonel Cassad
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