Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Веселовки

ВС РФ освободили Веселовку в Сумской области.

Продолжается зачистка Басовки.

По мере завершения боев в Курской области, бои будут продолжать смещаться в северные районы Сумской области. При этом бои пока идут в приграничных районах. Полноценная зона безопасности требует продвижения вглубь Сумской области до 20-30 км.

PS. В Курской области осталось дочистить район Гуево и освободить Олешню и Горналь.

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Источник: Colonel Cassad

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