Мнение «аналитика»: О треклятой «стабильности»… Питерские верны себе?

Все говорят, что мы живём в эпоху перемен. Многие верят, что «великих», но не дай Бог! Не хотелось бы…

Но есть и «островок стабильности». Где тоже, конечно, что-то меняется прямо сейчас. Но что-то остаётся неизменным. Хуже того, стабильным.

Например, вот это…

Питерские СМИ пишут.

В Санкт-Петербурге задержали 78-летнего пенсионера, который перевозил фрагменты человеческого тела в обычной продуктовой тележке из супермаркета. Об этом журналистам сообщили в Следственном комитете города.

По данным «Фонтанки», подозреваемый убил и расчленил 63-летнюю женщину, которая сдавала ему квартиру и накануне пришла за деньгами. А РИА «Новости» показало видео, где вся комната кровавого расчленителя уставлена чёрными пакетами с фрагментами останков.

Это уже #стабильность. Бр-р-р.

Опять, наверное, пойдут разговоры о «проклятии Фёдора Достоевского». Но Родион Раскольников у него хотя и орудовал топором, расчленением побрезговал. Так что это нечто более позднее. И, к слову, меткое неофициальное название «культурной столицы», Расчленинград, возникло ещё при Советской власти. Неспроста…

А теперь вспомним философскую максиму, знакомую со школы, что «бытие определяет сознание».

И утверждение психологов, что сознание индивидуума складывается самое позднее к 15 годам.

И одного питерского паренька, выросшего в подворотнях и обычаях Расчленинграда…

Как думаете, сильно ли он будет уважать и ценить человеческую #жизнь?

И какие решения будет принимать, когда попадёт во #власть?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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