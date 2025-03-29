 

Мнение «аналитика»: О треклятой «стабильности»… Питерские верны себе?

29.03.2025, 22:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все говорят, что мы живём в эпоху перемен. Многие верят, что «великих», но не дай Бог! Не хотелось бы…

Но есть и «островок стабильности». Где тоже, конечно, что-то меняется прямо сейчас. Но что-то остаётся неизменным. Хуже того, стабильным.

Например, вот это

Питерские СМИ пишут.

В Санкт-Петербурге задержали 78-летнего пенсионера, который перевозил фрагменты человеческого тела в обычной продуктовой тележке из супермаркета. Об этом журналистам сообщили в Следственном комитете города.

По данным «Фонтанки», подозреваемый убил и расчленил 63-летнюю женщину, которая сдавала ему квартиру и накануне пришла за деньгами. А РИА «Новости» показало видео, где вся комната кровавого расчленителя уставлена чёрными пакетами с фрагментами останков.

Это уже #стабильность. Бр-р-р.

Опять, наверное, пойдут разговоры о «проклятии Фёдора Достоевского». Но Родион Раскольников у него хотя и орудовал топором, расчленением побрезговал. Так что это нечто более позднее. И, к слову, меткое неофициальное название «культурной столицы», Расчленинград, возникло ещё при Советской власти. Неспроста…

А теперь вспомним философскую максиму, знакомую со школы, что «бытие определяет сознание».

И утверждение психологов, что сознание индивидуума складывается самое позднее к 15 годам.

И одного питерского паренька, выросшего в подворотнях и обычаях Расчленинграда

Как думаете, сильно ли он будет уважать и ценить человеческую #жизнь?

И какие решения будет принимать, когда попадёт во #власть?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Особая экономическая зона «Алабуга»: от беспилотников до спутников Юпитера

31.03 / Doom не смогли запустить на процессоре «Байкал»

31.03 / Искусственный интеллект научили предсказывать поведение атомов

31.03 / Кольцо всевластья: Ring Mouse позволит управлять гаджетами движением пальцев

31.03 / Жителей Подмосковья приглашают на “Экологические игры”

31.03 / Краснодарский охранник отразил масштабную кибератаку на сервера казачества с помощью зелёнки

31.03 / Анализ данных «Чандры» показал, как древняя сверхновая превратилась в черную дыру

31.03 / Таяние льдов на Марсе сформировало скрытые каналы и озера

31.03 / Компания Jetson готовит свой электролет Jetson One к серийному выпуску

31.03 / CNN: администрация Трампа продолжает использовать алгоритмы оценки разнообразия, оставшиеся от предшественников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика