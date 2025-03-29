Мнение «аналитика»: О треклятой «стабильности»… Питерские верны себе?
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Все говорят, что мы живём в эпоху перемен. Многие верят, что «великих», но не дай Бог! Не хотелось бы…
Но есть и «островок стабильности». Где тоже, конечно, что-то меняется прямо сейчас. Но что-то остаётся неизменным. Хуже того, стабильным.
Например, вот это…
Питерские СМИ пишут.
В Санкт-Петербурге задержали 78-летнего пенсионера, который перевозил фрагменты человеческого тела в обычной продуктовой тележке из супермаркета. Об этом журналистам сообщили в Следственном комитете города.
По данным «Фонтанки», подозреваемый убил и расчленил 63-летнюю женщину, которая сдавала ему квартиру и накануне пришла за деньгами. А РИА «Новости» показало видео, где вся комната кровавого расчленителя уставлена чёрными пакетами с фрагментами останков.
Это уже #стабильность. Бр-р-р.
Опять, наверное, пойдут разговоры о «проклятии Фёдора Достоевского». Но Родион Раскольников у него хотя и орудовал топором, расчленением побрезговал. Так что это нечто более позднее. И, к слову, меткое неофициальное название «культурной столицы», Расчленинград, возникло ещё при Советской власти. Неспроста…
А теперь вспомним философскую максиму, знакомую со школы, что «бытие определяет сознание».
И утверждение психологов, что сознание индивидуума складывается самое позднее к 15 годам.
И одного питерского паренька, выросшего в подворотнях и обычаях Расчленинграда…
Как думаете, сильно ли он будет уважать и ценить человеческую #жизнь?
И какие решения будет принимать, когда попадёт во #власть?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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