Диабет повлиял на работу мозга, подобно ранним стадиям болезни Альцгеймера

Авторы статьи, вышедшей в Journal of Neuroscience, — группа психологов и нейробиологов из Невадского университета в Лас-Вегасе (США). Специалисты давно исследуют связь сахарного диабета и болезни Альцгеймера. Ранее они установили, что хроническая гипергликемия, то есть избыток сахара в крови, ухудшает рабочую память и нарушает связанную с ней нейронную активность.

В новой работе ученые сосредоточили внимание на передней поясной коре (ППК) головного мозга. Этот отдел участвует в таких базовых когнитивных процессах, как ожидание награды, принятие решений, мотивация, эмпатия, управление импульсивностью, регуляция эмоций. Исследователи в экспериментах с лабораторными крысами пронаблюдали, как высокий уровень глюкозы в крови влиял на мозговую активность и поведение грызунов.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что диабет нарушает работу передней поясной коры: подавляет восприятие вознаграждений и сигналы памяти, что вызывает легкие когнитивные нарушения, подобные сбоям в начале развития болезни Альцгеймера.

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В экспериментах у подопытных с диабетом предвкушение награды, например сладкого лакомства, было выражено сильнее, чем у здоровых крыс. Кроме того, получив вознаграждение, грызуны без диабета делали паузу, наслаждаясь вкусом, тогда как крысы-диабетики быстро направлялись за следующим лакомством.

Исследователи полагают, что подавленное восприятие вознаграждений связано с ослаблением передачи сигнала в переднюю поясную кору из гиппокампа — еще одной ключевой области, страдающей при болезни Альцгеймера. Она участвует в процессах пространственной и автобиографической памяти.

Как пояснили ученые, гиппокамп «говорил» подопытным, где они находятся, а с помощью передней поясной коры те понимали, что определенные действия приносят награду. Все это в сумме должно «отпечатываться» в памяти и заставлять испытуемых запоминать, что конкретное место связано с вознаграждением. Однако у крыс-диабетиков подобного не происходило.

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Сделанные открытия важны, учитывая распространенность диабета. По оценкам, в 2022 году число взрослых людей с этой патологией в мире превысило 800 миллионов, увеличившись более чем вчетверо с 1990 года.

Исследовательская группа из Невадского университета под руководством профессора психологии Джеймса Хаймана планирует продолжить изучать связь между нейродегенеративными нарушениями и дисфункцией передней поясной коры.

Специалисты добавили, что поскольку ППК участвует в регуляции эмоций, результаты их работы могут лечь в основу новых методов лечения расстройств настроения у диабетиков, таких как депрессия и ангедония (неспособность испытывать удовольствие).