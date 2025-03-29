 

Диабет повлиял на работу мозга, подобно ранним стадиям болезни Альцгеймера

29.03.2025, 21:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Авторы статьи, вышедшей в Journal of Neuroscience, — группа психологов и нейробиологов из Невадского университета в Лас-Вегасе (США). Специалисты давно исследуют связь сахарного диабета и болезни Альцгеймера. Ранее они установили, что хроническая гипергликемия, то есть избыток сахара в крови, ухудшает рабочую память и нарушает связанную с ней нейронную активность.

В новой работе ученые сосредоточили внимание на передней поясной коре (ППК) головного мозга. Этот отдел участвует в таких базовых когнитивных процессах, как ожидание награды, принятие решений, мотивация, эмпатия, управление импульсивностью, регуляция эмоций. Исследователи в экспериментах с лабораторными крысами пронаблюдали, как высокий уровень глюкозы в крови влиял на мозговую активность и поведение грызунов.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что диабет нарушает работу передней поясной коры: подавляет восприятие вознаграждений и сигналы памяти, что вызывает легкие когнитивные нарушения, подобные сбоям в начале развития болезни Альцгеймера.

Диабет второго типа и амилоидные белки ускорили атрофию мозга 

Международная команда ученых из Университета Джонса Хопкинса (США) провела уникальное исследование, наблюдая за 185 людьми на протяжении 20 лет. В результате команда определила ряд факторов, ускоря…

naked-science.ru

В экспериментах у подопытных с диабетом предвкушение награды, например сладкого лакомства, было выражено сильнее, чем у здоровых крыс. Кроме того, получив вознаграждение, грызуны без диабета делали паузу, наслаждаясь вкусом, тогда как крысы-диабетики быстро направлялись за следующим лакомством.

Исследователи полагают, что подавленное восприятие вознаграждений связано с ослаблением передачи сигнала в переднюю поясную кору из гиппокампа — еще одной ключевой области, страдающей при болезни Альцгеймера. Она участвует в процессах пространственной и автобиографической памяти.

Как пояснили ученые, гиппокамп «говорил» подопытным, где они находятся, а с помощью передней поясной коры те понимали, что определенные действия приносят награду. Все это в сумме должно «отпечатываться» в памяти и заставлять испытуемых запоминать, что конкретное место связано с вознаграждением. Однако у крыс-диабетиков подобного не происходило.

Ученые объяснили, как травмы головы могут запускать болезнь Альцгеймера через вирус герпеса

Из прошлых научных работ известно о роли вирусов простого герпеса первого типа (HSV-1) и ветряной оспы (Varicella zoster) в развитии болезни Альцгеймера. Ученые также знают, что к этой патологии не…

naked-science.ru

Сделанные открытия важны, учитывая распространенность диабета. По оценкам, в 2022 году число взрослых людей с этой патологией в мире превысило 800 миллионов, увеличившись более чем вчетверо с 1990 года.

Исследовательская группа из Невадского университета под руководством профессора психологии Джеймса Хаймана планирует продолжить изучать связь между нейродегенеративными нарушениями и дисфункцией передней поясной коры.

Специалисты добавили, что поскольку ППК участвует в регуляции эмоций, результаты их работы могут лечь в основу новых методов лечения расстройств настроения у диабетиков, таких как депрессия и ангедония (неспособность испытывать удовольствие).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Особая экономическая зона «Алабуга»: от беспилотников до спутников Юпитера

31.03 / Doom не смогли запустить на процессоре «Байкал»

31.03 / Искусственный интеллект научили предсказывать поведение атомов

31.03 / Кольцо всевластья: Ring Mouse позволит управлять гаджетами движением пальцев

31.03 / Жителей Подмосковья приглашают на “Экологические игры”

31.03 / Краснодарский охранник отразил масштабную кибератаку на сервера казачества с помощью зелёнки

31.03 / Анализ данных «Чандры» показал, как древняя сверхновая превратилась в черную дыру

31.03 / Таяние льдов на Марсе сформировало скрытые каналы и озера

31.03 / Компания Jetson готовит свой электролет Jetson One к серийному выпуску

31.03 / CNN: администрация Трампа продолжает использовать алгоритмы оценки разнообразия, оставшиеся от предшественников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика