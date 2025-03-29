Рупор кремлевской пропаганды: Про энергетическое перемирие

1. Энергетическое перемирие в Украине уже действует.

Мы достигли невероятного прогресса. Мы, очевидно, имеем прекращение огня по энергетической инфраструктуре. У нас есть перемирие в Черном море, которое, я думаю, почти достигнуто. (с) вице-президент США Вэнс

2. В течение прошедших суток Киев продолжал атаки на объекты энерго-инфраструктуры РФ. В результате удара Киева из РСЗО HIMARS по ГИС "Суджа" энергообъект фактически уничтожен (с) МО РФ

Так оно и работает.

PS. Ночью в Днепропетровске удар ВС РФ пришел по ресторанному комплексу с иностранными наемниками. Горело хорошо.

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Источник: Colonel Cassad

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