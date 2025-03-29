Россиян, зарабатывающих на бирже от 100 тысяч рублей в год, привлекут к ответственности за тунеядство

Министерство труда и социальной защиты объявило о начале кампании по борьбе с финансовыми спекуляциями – граждане, получающие доход от биржевых операций в размере, превышающем 100 тысяч рублей в год, будут привлекаться к ответственности как «лица, уклоняющиеся от общественно полезного труда».

По словам замминистра Петра Олешкина, «наживаться на биржевых колебаниях» в такой непростой период истории – не только аморально в общем смысле, но и преступно с точки зрения закона.

«Сейчас задача каждого россиянина – трудиться на благо общества, причём трудиться интенсивно, добросовестно и самоотверженно, – высказался он. – Получение дохода от биржи – это не трудовая деятельность, это чистой воды паразитирование на обществе, на финансовой системе, на государстве».

Пока неясно, как будет организовано выявление лиц, подпадающих под действие нового закона. Источник в рабочей группе говорит, что на первом этапе им предложат добровольно донести на себя и выплатить штраф в размере незаконно полученного дохода, однако в Минфине, Минюсте и ФНС авторов идеи «подняли на смех» и предложили сразу искать более действенные способы.

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