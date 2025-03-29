Мнение: Бакунин, Фрунзе и невозвращенец Ломоносов

1. Анархист Михаил Бакунин – романтический кумир последующих русских революционеров – бежал из сибирской ссылки через Японию и США в Лондон, где стал сообщником Александра Герцена, крупнейшего иноагента-релоканта того времени. Герцен ругал в своём «Колоколе» русскую власть, потом «Колокол» печатали в Британии и тайно завозили в Россию для разложения наивных душ. Так продолжалось, пока Герцен не поддержал публично антироссийское польское восстание 1863-1864 годов, чем серьёзно подмочил свою репутацию у русского читателя.

Бакунин также был на стороне поляков и разделял взгляды, популярные в среде польских эмигрантов. Историк Александр Дюков нашёл интересное. Бакунин писал в том духе, что мы даже не полноценные славяне, и что лучше находиться под управлением турок и немцев, лишь бы не под властью русских царей. Также Бакунин был готов поддержать кого угодно, отторгнуть от России любые территории, лишь бы Российскую Империю сокрушить. По ссылкам классический шок-контент, до степени смешения похожий на тот, который мы видим в твиттерах современных нам иноагентов (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

К сожалению, в России имена Герцена и Бакунина до сих пор не преданы забвению. Например, в Петербурге есть известный государственный педагогический университет имени Герцена, а также проспект Бакунина в центре города. Всему этому, конечно, следует вернуть исторические названия — и университету, основанному ещё при Павле I, и проспекту, также проложенному задолго до большевиков.

2. Две короткие статьи о «подвигах» товарища Фрунзе, который вредил России плодотворно, деятельно, изо всех сил (раз, два). По мнению некоторых, одна из причин, по которой власти России приняли в 1905 году решение согласиться на сомнительный мир, не дожимая слабую Японию до конца, заключается именно в массовых забастовках, которые коммунисты организовывали в тылу воюющей России.

Япония пользовалась преимуществом короткого транспортного плеча, ведя боевые действия рядом со своими берегами, тогда как Россия вынуждена была перебрасывать войска и ресурсы за 7000-8000 километров от своего европейского центра. Несмотря на это, нападение на Россию пошло не по плану, блицкриг быстро выдохся, и война начала переходить в затяжную фазу. Победить Россию в войне на истощение почти невозможно — тем более Японии, которая тогда имела население всего лишь в 46 млн человек.

Власти Российской Империи должны были принять решение: или два-три года неторопливо додушивать Японию, которая растратила большую часть накопленных ресурсов на первые несколько операций и уже дрожит от перенапряжения сил, или заключить более-менее нейтральный мир, чтобы немедленно убрать японскую проблему со стола и сосредоточиться на других делах.

Одной из причин, по которым мы решили заключить мир с Японией, стали удары в спину от Фрунзе, Сталина и прочих коммунистов, наносивших удары по нашему тылу. Япония напала на нас в начале 1904 года, и уже через несколько месяцев сталинские молодчики организовали огромную стачку на нефтяных заводах в Баку, начали жечь нефтяные вышки. Лозунги были стандартные: «Долой главного! Нет войне!».



Попробуйте примерить действия Фрунзе на нынешнюю нашу реальность. Некий иноагент активно вредит России на деньги из Женевы и Нью-Йорка, создаёт террористические ячейки, тренирует экстремистов для майданов, стреляет в полицейских, срывает Гособоронзаказ. Мне кажется, это не наш герой. И, кстати, полагаю, что улица Фрунзе в Петербурге — это нездоровый топоним, равно как и метро Фрунзенская, и Фрунзенский район.

3. Значительный вклад в успех Февральской революции внёс большевик-железнодорожник Юрий Ломоносов. 28 февраля 1917 комиссар Бубликов, собрав наспех отряд из нескольких знакомых экстремистов, захватил Министерство путей сообщения. Один из служащих начал было протестовать против столь нахальной узурпации власти, но Ломоносов приставил револьвер к его животу, и чиновник вынужден был ретироваться.

Также Ломоносов поучаствовал в организации отречения Николая II — не дал императорскому поезду вернуться в Царское Село, защитил от рабочих бумагу об отречении, отправил акты об отречении Николая II и отказа Михаила Александровича в печать, помешал переброске царских войск в Петрограду (ссылка).

Позже Ленин страшно злился, когда другие преуменьшали вклад большевиков в Февральскую революцию. Да, действительно, ленинцы не были единственными участниками заговора, однако они работали «на земле»: занимались саботажем, диверсиями, стачками, разлагающей пропагандой, запугиванием, прочим экстремизмом. Февраль был преступлением, совершённым группой лиц, при этом конкретно без вклада коммунистов шансы злодеев на успех были бы значительно ниже.

После революции товарищ Ломоносов тоже отличился: в 1920 он принял деятельное участие в жутком ленинском проекте Алгемба, первой советской стройке века (ссылка). Если коротко: большевики попытались построить железную дорогу. Ухнули в проект огромные деньги, которые можно было бы потратить на закупку зерна, чтобы предотвратить опустошительный голод 1921 года. Уложили в землю 35 тысяч железнодорожных рабочих, которые массово гибли из-за последствий управленческой слабости новых хозяев — тотального бардака и неустроенности быта. В итоге потерпели закономерную неудачу и отказались от своих планов.



Дальше товарищ Ломоносов повез русское золото в Швецию по печально знаменитому паровозному контракту, который многие считают крупнейшим хищением бюджетных денег за всю историю СССР. Обратно уже не вернулся: в 1927 году Ломоносов стал невозвращенцем, попросил политического убежища в Британии и наблюдал за строительством социализма в России с безопасного расстояния. Умер в Канаде — надёжном прибежище всех врагов нашей страны.