Мнение: Чувства роботов, наши рабочие места и русский игровой движок

1. Учёные изучают пути, которыми роботы испытывают чувства. Они создали игру, в которой роботы могли ощущать боль и удовольствие, после чего запустили туда несколько современных нейросетей. Выяснилось, что характеры у роботов разные: некоторые готовы немного потерпеть ради хорошего приза, тогда как другие избегают виртуального кнута любой ценой (ссылка).



Также учёные смотрят, как именно роботы думают, и выясняется, что механизмы там довольно похожи на человеческие — активируются примерно те же центры и примерно по тем же правилам. Ну, это если говорить журналистским языком поспешных выводов и преувеличений; возможно, учёные просто фантазируют в приятном им направлении, излишне очеловечивая нейросеть (ссылка). Ещё из любопытного (ссылка) — робот думает не словами, а абстрактными идеями, как в диалогах Сократа. Когда робота просили называть «противоположность маленького» на разных языках, он вначале активировал некое место в «мозгу», где у него хранилась эта идея, и только потом переводил свою мысль в речь.

2. Параллельно с этим нейросети учат играть в старые примитивные компьютерные игры — про сантехника Марио и тому подобные. Роботы пока что справляются хуже людей, так как им нужно значительное время, чтобы обработать изображение, распознать все объекты в кадре и решиться на нажатие кнопки (ссылка).



Лично я этому совершенно не удивлён. Компьютерные игры — это симуляция реальности, поэтому робот, который сможет играть в компьютерные игры на уровне человека — не используя нейроинтерфейс для прямого подключения к игре, а используя стандартные клавиатуру и монитор — будет способен и к выполнению большей части обычных рабочих задач.

Проще говоря, если робот может играть в «Марио», то он может и сделать гамбургер, и забрать грязные подносы со столов, и помыть пол. А так как роботы уже сейчас могут играть в условный «Марио», пусть пока что и с трудом, захват роботами большей части рабочих мест — вопрос времени.

3. Команда Антона Волкова тем временем продолжает разработку передового игрового движка. Напомню, работа идёт с самого нуля — энтузиасты выносят костыли из авгиевых конюшен, оставленных поколениями программистов, не был пощажён даже протокол тисипи-айпи. Проведу аналогию: это как если бы кто-то делал автомобиль, и начинал с постройки стекольных заводов с металлургическими комбинатами. Обычно так никто не делает, это дорого и сложно. Антон Волков делает, и прогресс виден невооружённым взглядом: уже сейчас в новом движке есть возможности логичные, но для существующих сейчас аналогов недоступные.



Посмотрите на видео (ссылка). Примерно в середине Антон демонстрирует полную синхронизацию мобильника и компьютера — на экранах одно и то же, при этом управление работает и там, и там. В новом движке такое возможно практически «из коробки».

Посмотрим, что будет дальше, но если эта штука дойдёт до коммерческого воплощения, пожалуй, продукт будут покупать и ставить по всему миру, подобно тому как это было с российским же движком Нгинкс.