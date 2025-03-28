Китай разрабатывает устройство для резки глубоководных кабелей

Наша планета буквально опутана подводными кабелями. По состоянию на 2024 год их общая протяженность составляла 1,4 млн. км, а длина некоторых из них превышает 20 000 км. Они имеют стратегическое значение, поскольку по ним передается до 95 % всей информации на Земле.

Недавние инциденты в Балтийском море, в результате которых были повреждены отдельные электрические и интернет-кабели между прибалтийскими государствами, показали зависимость нашей цивилизации от этих важнейших линий коммуникации. Вот почему сообщение о разработке Китаем подводного устройства для перерезания подводных кабелей на глубинах до 4000 м вызвало серьезную обеспокоенность во всем мире.

Однако Китай уверяет, что причин для паники нет. Власти страны утверждают, что устройство, разработанное командой Китайского центра морских исследований, предназначено для гражданских целей — добычи полезных ископаемых и спасательных операций. Устройство легко интегрируется с современными пилотируемыми и беспилотными подводными аппаратами.

В США же считают, что Китай с его помощью в случае конфликта будет выводить из строя коммуникационные кабели стратегически важных объектов американской армии.

Устройство заключено в корпус из прочного титанового сплава и способно выдерживать колоссальное давление на большой глубине в течение длительного времени. Оно оснащено отрезным кругом с алмазным покрытием, который вращается со скоростью 1600 об/мин., что гарантированно разрезает сверхпрочные армированные сталью кабели, но практически не разрушает морские отложения.Источник — SCMP