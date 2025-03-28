Рупор кремлевской пропаганды: 16

"Рупору тоталитарной пропаганды" сегодня исполняется 16 лет.

Если бы мне в 2009 году сказали, что созданный блог просуществует 16 лет и в нем каждый день будут выходить новые публикации, я бы только посмеялся.

Но все обернулось вот так и уже 16 лет он остается основной моей площадкой в сети. Да, есть Телеграм и в связи с войной на него уходит много времени, но как война закончится, формат агрегатора будет отключен и будет больше времени заниматься блогом.

Что могу сказать читателям, которые 16 лет читают мою писанину – надеюсь, это было в меру интересно и занимательно.

Едем дальше.

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Источник: Colonel Cassad

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