 

Рупор кремлевской пропаганды: 16

28.03.2025, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

"Рупору тоталитарной пропаганды" сегодня исполняется 16 лет.
Если бы мне в 2009 году сказали, что созданный блог просуществует 16 лет и в нем каждый день будут выходить новые публикации, я бы только посмеялся.
Но все обернулось вот так и уже 16 лет он остается основной моей площадкой в сети. Да, есть Телеграм и в связи с войной на него уходит много времени, но как война закончится, формат агрегатора будет отключен и будет больше времени заниматься блогом.

Что могу сказать читателям, которые 16 лет читают мою писанину –  надеюсь, это было в меру интересно и занимательно.
Едем дальше.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / New York Post: в свой последний день президентства Байден ограбил банк в Нью-Йорке и помиловал себя

28.03 / Власти предлагают снимать статус иноагента за пожертвование в размере 100 млн рублей в федеральный бюджет

28.03 / Госдума утвердила список разрешённых шуток на 1 апреля

28.03 / Мнение: Бизнес-план для коммунистов на 2025 год

28.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Учения Rozsadny Żbik – 2025

28.03 / Радио «Радонеж» позвало на работу бывших сотрудников «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

28.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Медаль для Ким Чен Ына

28.03 / Мнение «аналитика»: О верной и нехорошей примете… Разведка доложила точно?

27.03 / Рупор кремлевской пропаганды: Украинские потроха

27.03 / Мнение: Последний пилотируемый истребитель, сети против дронов и суперджет с новым российским двигателем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика