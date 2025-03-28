New York Post: в свой последний день президентства Байден ограбил банк в Нью-Йорке и помиловал себя

В последний день президентства Джо Байдена глава государства совершил ограбление банка во Флориде, а затем немедленно помиловал себя секретным указом – об этом заявил таблоид New York Post, ссылаясь на надёжные неверифицируемые источники в предыдущей администрации.

Сотрудница банка FN GD Bank Бренда Уилсон на условиях анонимности рассказала журналистам, что сразу узнала Байдена, когда он, споткнувшись о коврик, с характерной шаркающей походкой вошёл в отделение, а потом несколько минут надевал лыжную маску и искал пистолет.

«Сначала я подумала, что нас снова приехал грабить выживший из ума реднек из пригорода, – вспомнила она. – Но всё-таки он обычно был порасторопнее, а у этого посетителя всё как-то неловко получалось, как будто в первый раз. Уже когда он подошёл поближе, мы его узнали и на всякий случай отменили вызов охраны».

Сотрудники собрали для Байдена 6 млн долларов наличными, однако экс-президент забыл сумку в банке. Вскоре он издал секретный указ о помиловании не только себя, но и всех лиц, причастных к инциденту; при этом документ был подписан с помощью факсимиле. В настоящее время ФБР проводит повторное расследование – новая администрация хочет признать помилование недействительным и возобновить дело.

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