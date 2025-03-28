 

Власти предлагают снимать статус иноагента за пожертвование в размере 100 млн рублей в федеральный бюджет

28.03.2025, 13:33, Разное
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В правительстве рассматривают возможность дать иностранным агентам искупить свою вину перед обществом – перечислив в федеральный бюджет 100 миллионов рублей, обладатели статуса смогут рассчитывать на его снятие или по крайней мере на обсуждение этого вопроса.

Полученные средства предлагается направить на модернизацию школ и учреждений культуры. При этом, если у иноагента нет сразу всей суммы, он сможет оформить кредит в одном из крупных банков на льготных условиях.

«После внесения соответствующей суммы прошение о снятии статуса поступит на рассмотрение в специальную межведомственную комиссию, которая оценит искренность обратившегося и примет обоснованное и справедливое решение», – рассказал источник в рабочей группе.

В свою очередь в Минюсте заявили, что подобные статусы, равно как и избавление от них, «не продаются и не покупаются».

«В то же время сто миллионов – это сто миллионов, – рассудили в ведомстве. – У человека в любом случае останется пятно в биографии, но если он действительно пожертвуют такие суммы в бюджет, на них государство сможет построить несколько школ, детских садов, может быть даже библиотеку. И если соискатель уже прекратил свою аморальную деятельность, то конечно, можно и снять статус».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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